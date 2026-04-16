Podul Giurgiu-Ruse, aflat în reabilitare din 2024, va fi redeschis complet pe ambele sensuri în iulie, potrivit ambasadoarei României la Sofia, Brândușa Predescu, relatează TVR Info.

„Traficul pe podul Giurgiu-Ruse se face cu dificultate pentru că există lucrări de reabilitare a structurii podului pe partea bulgară. Vestea bună este că aceste lucrări se vor finaliza în curând, după cum am fost informată chiar zilele trecute de autoritățile bulgare. La începutul lunii iulie, podul va fi pe partea bulgară redeschis pe ambele sensuri, cu alte cuvinte, din luna iulie se va putea circula din nou pe ambele sensuri fără nicio dificultate”, a declarat aceasta.

Proiectul face parte din colaborările bilaterale dintre România și Bulgaria, axate pe îmbunătățirea conexiunilor transfrontaliere.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE