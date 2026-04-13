Cum se constituie noul Parlament al Ungariei

Noua sesiune parlamentară din Ungaria va debuta cel târziu pe 12 mai, în conformitate cu prevederile constituționale și cu programul stabilit de ministrul justiției, potrivit Blikk. Acest proces marchează un pas esențial în formarea noului guvern, după ce rezultatele alegerilor vor fi confirmate oficial pe 4 mai de Comisia Națională Electorală (CNE).

Prima ședință a noului Parlament începe cu raportul președintelui Biroului Național Electoral, care prezintă organizarea și desfășurarea alegerilor. De asemenea, președintele CNE oferă detalii despre activitatea comisiei. Mandatele deputaților sunt validate pe baza recomandării comisiei de verificare a mandatelor, după care aceștia depun jurământul.

În aceeași ședință, parlamentarii aleg președintele Parlamentului, vicepreședinții și secretarii. Comisiile permanente pot fi constituite fie imediat, fie într-o etapă ulterioară, în funcție de acordurile politice dintre grupurile parlamentare.

Trecerea de la vechiul la noul guvern și alegerea prim-ministrului

Mandatul guvernului în funcție încetează odată cu constituirea noului Parlament. Până la formarea noului cabinet, vechiul guvern funcționează ca guvern interimar, având atribuții limitate. Acesta poate emite ordonanțe doar în cazuri urgente și pe baza unui mandat legal clar. Premierul în funcție, Viktor Orban, nu poate numi sau demite miniștri în această perioadă.

Cel mai important moment al primei ședințe este alegerea noului prim-ministru. Președintele țării propune un candidat, de exemplu pe Peter Magyar, iar deputații votează în plen. Pentru a fi ales, Magyar trebuie să obțină susținerea majorității absolute a membrilor Parlamentului, pe care o are în urma rezultatului alegerilor.

Odată ales, noul prim-ministru își preia oficial funcția. În cazul în care propunerea este respinsă, președintele trebuie să facă o nouă nominalizare în termen de 15 zile.

Formarea parlamentului și preluarea mandatului de către noul guvern se așteaptă să dureze între două și trei săptămâni, marcând astfel o etapă crucială pentru politica maghiară în 2026.

