Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru perioada 14 aprilie – 11 mai. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și prezintă abaterile temperaturii aerului și a cantităților de precipitații. Nu pot fi prognozate însă și fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare.

Săptămâna 14 – 20 aprilie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Săptămâna 20-27 aprilie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această săptămână. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Pentru minivacanța de 1 Mai sunt anunțate temperaturi peste cele specifice perioadei.

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, estice și centrale, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 4 – 11 aprilie

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

