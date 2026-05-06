„Cea mai sigură mașină electrică second-hand nu este un model specific, ci una care are un istoric clar și bine documentat”, explică Matas Buzelis.

Tesla domină, dar nu neapărat din motivul la care te aștepți

Dacă ne uităm la datele din România, Tesla apare ca lider clar în rapoartele generate pentru mașini electrice.

În 2021, Tesla reprezenta aproximativ 24% din verificările de electrice. În 2026, a ajuns la peste 41%, devenind de departe cea mai analizată marcă.

La prima vedere, ai putea spune că Tesla este „cea mai sigură alegere”. Realitatea este puțin diferită.

Explicația ține mai mult de modul în care sunt folosite aceste mașini. Proprietarii de Tesla apelează mai des la service-uri autorizate, iar mașinile sunt puternic conectate digital. Asta înseamnă că există mai multe date disponibile despre istoricul lor.

În plus, există indicii că sistemele conectate ar face manipularea kilometrajului mai dificilă, deși acest lucru nu este confirmat oficial de producător.

A list of top 10 car makers by generated reports in Romania compared 2021 and 2025 data

make 2021 2025 2026 tesla 24.08% 41.36% 41.77 audi 7.22% 17.77% 19.6 volkswagen 27.93% 10.55% 4.76 mercedes-benz 22.79% 6.88% 6.77 bmw 12.68% 4.19% 4.44 renault 3.37% 3.11% 3.87 nissan 1.61% 0.3% 0.97 ford 0.16% 2.34% 0.89 seat

2 0.08 skoda

1.87 1.77

The carVertical study analysed EV vehicle history reports purchased by the companys users between January 2021 and March 2026.

electric

year report % from total reports 2026 1.32% 2025 1.15% 2024 0.39% 2023 0.20% 2022 0.13% 2021 0.16%

Piața s-a schimbat radical în câțiva ani

Evoluția altor mărci arată cât de repede se schimbă piața.

Volkswagen, de exemplu, avea în 2021 aproape 28% din verificările de electrice. În 2026, a scăzut la sub 5%.

În același timp, Audi a crescut puternic, de la aproximativ 7% la aproape 20%, iar alte mărci precum BMW, Mercedes-Benz sau Renault au rămas la cote mult mai mici.

Aceste schimbări nu reflectă neapărat calitatea mașinilor, ci mai degrabă dinamica pieței și modul în care sunt utilizate și întreținute aceste vehicule.

Electricele sunt mai „curate” decât mașinile clasice

Un avantaj clar al mașinilor electrice second-hand este nivelul mai scăzut de fraudă.

Datele carVertical arată că rata manipulării kilometrajului a scăzut de la 8,7% în 2021 la doar 1,9% în 2026.

Diferența față de mașinile clasice este semnificativă și vine, în mare parte, din digitalizare. Mașinile electrice lasă mai multe „urme” în sistemele informatice, ceea ce face mai dificilă modificarea istoricului.

Dacă la mașinile clasice poți spune că anumite modele sunt mai fiabile decât altele, la electrice diferența majoră este dată de cât de bine este documentată mașina.

Un model premium, fără istoric clar, poate fi o alegere mai riscantă decât un model mai simplu, dar cu toate datele disponibile.

„Cea mai importantă diferență este transparența. O mașină cu un istoric complet este întotdeauna o alegere mai sigură decât una fără informații, indiferent de marcă”, spune Matas Buzelis.

Piața este încă mică, dar crește rapid

Chiar dacă interesul crește, electricele reprezintă încă o parte mică din piața second-hand.

În 2026, acestea reprezintă aproximativ 1,32% din totalul verificărilor, în creștere față de anii anteriori, dar încă departe de volumele mașinilor clasice.

Această dimensiune redusă explică de ce este mai greu să tragi concluzii clare despre „cele mai bune modele”. Piața nu este încă suficient de matură.