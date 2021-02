Potrivit surselor citate, apele învolburate au forţat evacuarea satelor din aval și au avariat rețeaua de energie electrică.

Un martor ocular a spus că a văzut un zid de praf, stâncă şi apă, înaintând ca o avalanşă pe valea râului.

Cei care locuiesc lângă râul Alaknanda au fost sfătuiți să se refugieze din calea apelor cât mai repede.

Ministrul Trivendra Singh Rawat a declarat că 157 de persoane sunt dispărute, iar două cadavre au fost găsite și identificate, conform CNN.

El a adăugat că cel puțin 600 de militari și personalul poliției de frontieră participă la operațiunile de salvare.

De asemenea, forțele aeriene sunt pregătite să intervină, a precizat guvernul Indiei.

„A venit foarte repede, nu a fost timp să alertăm pe nimeni. Am simțit că și noi vom fi măturați”, a declarat pentru agenția de știri Reuters Sanjay Singh Rana, care locuiește aproape de râul Dhauli Ganga, relatează CNN.

#Breaking A massive sudden floods in Dhauliganga after a huge Himalayan glacier collapse in Reni village in Uttarakhand which destroyed many river bankside houses now.



