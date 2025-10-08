Decizia privind pensiile magistraților, amânată a doua oară

Judecătorii CCR au respins, miercuri, obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum și a dispozițiilor art.I pct. 5 și 6, art.III alin.(3), art.IV alin.(1) și art.V alin.(1) și (2) din lege. De asemenea, a amânat pentru 20 octombrie decizia pentru obiecțiile de neconstituționalitate a mai multor legi din Pachetul 2 de reforme.

Este vorba despre legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cea pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Legea nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat și pentru efectuarea recepției în faza unică a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora la obiectivul de investiții Palatul Parlamentului, precum și pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului, precum și cea pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, potrivit News.ro.

Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”
Recomandări
Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat.  Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Înalta Curte: Legea pensiilor magistraților încalcă „nu mai puțin” de 37 de decizii obligatorii ale CCR

La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților.

„Prin votul exprimat, judecătorii Instanței supreme transmit un nu răspicat oricărei tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii. Independența justiției nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiție fundamentală a democrației și a statului de drept”, se precizează într-un comunicat al ÎCCJ transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, legea încalcă „nu mai puțin” de 37 de decizii obligatorii ale Curții Constituționale și numeroase principii fundamentale ale statului de drept.

„Principalele motive de neconstituționalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalității și neretroactivității legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare rațională și obiectivă, nesocotirea unor obligații legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituționale substanțiale referitoare la condițiile în care guvernul își poate asuma răspunderea, precum și a numeroase decizii obligatorii ale Curții Constituționale, cât și normele de tehnică legislativă”, subliniază Instanța supremă.

Premierul Ilie Bolojan afirma, în cadrul ședinței plenului reunit al Parlamentului pentru angajarea răspunderii pe proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani și o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei. Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere.

„Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună. Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaționale sau Constituției”, spunea premierul Ilie Bolojan. 

Potrivit proiectului adoptat de Guvern, vechimea necesară pensionării magistraților crește de la 25 la 35 de ani, iar pensia se reduce de la 100% la 70% din ultima remunerație netă. Reforma prevede o perioadă de tranziție de 10 ani, după care pensionarea va fi la 65 de ani.

Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea
Recomandări
Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea

Instanțele de judecată și parchetele din țară și-au suspendat activitatea pe termen nedeterminat, ocupându-se doar de cazurile urgente, în semn de protest.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
LIVE TEXT Cod roșu în România 7-8 octombrie. Inundații, mașini luate de viituri și lovite de copaci, oameni salvați de pe capotele autoturismelor

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...” A dezvăluit ceva ce i-a lăsat înmărmuriți pe francezi
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Unica.ro
Decizia la care nimeni nu se mai aștepta! Ilie Bolojan nu s-a mai abținut și a spus lucrurilor pe nume! Ce urmează să se întâmple. Toată lumea trebuie să știe
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
Elle.ro
Îl recunoști? Celebrul actor, nominalizat de două ori la Premiile Oscar, și-a șocat fanii cu cea mai recentă apariție. A slăbit zeci de kilograme în ultimii ani. Foto
gsp
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.RO
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
GSP.RO
Oficial! Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită
Parteneri
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei! Soț și soție, unii dintre cei mai bogați români, loviți ambii de cancer! Detalii tulburătoare de la fiul lor, pe care-l iubește o țară întreagă
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Avantaje.ro
Apariția de care vorbesc toți românii azi! Vedeta de 52 de ani, pe stradă, într-o rochie transparentă, fără lenjerie intimă. S-a întors cu fața și s-a văzut tot! Nu, nu e Loredana!
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă
Tvmania.ro
Fosta prezentatoare Antena 1 s-a căsătorit în secret! Primele imagini cu rochia de mireasă cu rochia de mireasă

Alte știri

Român din Germania, arestat după ce a intrat cu mâna goală în două hoteluri și a plecat cu borcanele de bacșiș
Știri România 14:03
Român din Germania, arestat după ce a intrat cu mâna goală în două hoteluri și a plecat cu borcanele de bacșiș
Când se întorc elevii din București la școală. Anunțul ministrului Educației, Daniel David
Știri România 13:47
Când se întorc elevii din București la școală. Anunțul ministrului Educației, Daniel David
Parteneri
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Adevarul.ro
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Elle.ro
Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, face primele declarații despre nunta artistului cu partenera lui, Andreea: „Nu mai este ok să…”
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Unica.ro
Lecția de președinție. Traian Băsescu l-a sfătuit pe Nicușor Dan să scape de Bolojan și i-a spus și cum să o facă. "Eu am experiența"
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Adriana Bahmuțeanu vrea să se mute în America cu soțul ei. Cum își va câștiga banii peste ocean
Stiri Mondene 13:50
Adriana Bahmuțeanu vrea să se mute în America cu soțul ei. Cum își va câștiga banii peste ocean
Bianca Drăgușanu, replici acide pentru Romanița Iovan și Crina Abrudan: „Am zis să nu o chemați”. Totul s-a întâmplat în fața lui Cătălin Botezatu
Stiri Mondene 13:35
Bianca Drăgușanu, replici acide pentru Romanița Iovan și Crina Abrudan: „Am zis să nu o chemați”. Totul s-a întâmplat în fața lui Cătălin Botezatu
Parteneri
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
TVMania.ro
Dorian Popa s-a căsătorit în secret! Nunta de vis cu Andreea, pe plajele din Maldive – primele poze + declarațiile mamei artistului
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
ObservatorNews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Libertateapentrufemei.ro
Viața secretă a lui Ștefan Hrușcă, în Canada! Îl cheamă STEVEN, are două case superbe, o soție topmodel și doi copii adulți în toată firea. Cum arată doamna Hrușcă
Parteneri
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
GSP.ro
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită”
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
GSP.ro
După ce a căzut în patima băuturii, campioană olimpică șomeră își vinde vila de 1,2 milioane de dolari: „Am făcut toți banii din lume, am pierdut toți banii din lume!”
Parteneri
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Mediafax.ro
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
StirileKanalD.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Afirmații înșelătoare despre alimente
Advertorial
Afirmații înșelătoare despre alimente
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Redactia.ro
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Ministerul Educației, măsură controversată în școli. Ce nu vor mai avea voie profesorii să discute în fața elevilor
KanalD.ro
Ministerul Educației, măsură controversată în școli. Ce nu vor mai avea voie profesorii să discute în fața elevilor

Politic

Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
Analiză
Politică 12:00
Mizele României pe agricultură în noul Cadru Financiar Multianual. Pașii care trebuie urmați de actorii-cheie pentru a nu pierde miliarde de euro
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Politică 07 oct.
PNL nu va vota ca mamele și veteranii să fie scutiți de plata CASS: „Prioritatea e bugetul”
Parteneri
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Spotmedia.ro
Rachetele Tomahawk ar pune 2.000 de ținte rusești în vizorul Kievului. Există însă o problemă
Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la națională: „Nu s-a gândit la consecințe. E vina mea că l-am folosit”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu a pus tunurile pe Horațiu Moldovan pe care nu l-a mai convocat la națională: „Nu s-a gândit la consecințe. E vina mea că l-am folosit”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită