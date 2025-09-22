Spre deosebire de pensiile din sistemul public (pensiile contributive) încasate de românii obișnuiți, plata pensiilor speciale este suportată atât din bugetul asigurărilor de stat, cât și din bugetul de stat.

Cea mai mare pensie specială este de 69.343 lei, dintre care 21.085 lei reprezintă partea contributivă (30%) și 48.258 lei partea necontributivă (70%), așa cum a scris Libertatea încă de anul trecut.

Majoritatea celor care primesc pensie de serviciu sunt, ca de obicei, procurorii și judecătorii, este vorba despre 5.600 de magistrați. Pensia medie de serviciu a acestora este de 25.356 lei, adică de aproape 10 ori mai mare decât salariul mediu și de 25 de ori mai mare decât o pensie obișnuită, care este de aproximativ 2.700 de lei.

Avantajele procurorilor și judecătorilor nu se opresc însă aici. Aceștia se pot pensiona la 48 de ani, față de 65–70 de ani în state precum Italia, Finlanda sau Slovenia.

La ce vârstă ies la pensie magistrații în Uniunea Europeană

România – 48 de ani

Austria, Belgia, Bulgaria – 65 de ani

Franța, Germania, Grecia – 67 de ani

Italia, Finlanda, Slovenia – 70 de ani

În acest context, Curtea Constituțională, condusă de Simina Tănăsescu, va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea care schimbă condițiile de pensionare ale judecătorilor și procurorilor.

Pe scurt, reforma pensiilor speciale ale magistraţilor prevede creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani cu o perioadă de tranziţie de 10 ani şi plafonarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, nu 80% din ultimul salariu brut, așa cum este acum.

Decizia Executivului de a își asuma această lege a venit în ciuda protestelor și amenințărilor magistraților, chiar și la nivel înalt. De exemplu, procurorul general al României, Alex Florența, l-a avertizat într-o discuție privată pe Ilie Bolojan că procesele, care și așa durează mult, vor dura și mai mult, iar calitatea justiției va scădea.

În replică, premierul Ilie Bolojan, aflat în funcție din 23 iunie, a amenințat cu demisia dacă legea va pica la Curtea Constituțională.