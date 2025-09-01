Coaliţia va dezbate la ora 12.00 amendamentele pe care parlamentarii celor patru partide din coaliție sunt așteptați să le depună, iar la ora 16.00 este programată o şedinţă de Guvern pentru adoptarea eventualelor amendamentelor.

Premierul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament luni, 1 septembrie, la ora 19.00, doar pe 5 pachete/proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare:

proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice

proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților

proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății

proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

Totul a plecat de la faptul că vineri, 29 august, după ședința de Guvern, premierul Bolojan a spus în fața presei că pachetul pentru administrația publică nu a fost adoptat, cum era programat: „Pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete propuse pentru adoptare prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al șaselea, pachetul pentru administrația publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă ședință de Guvern. La finalul săptămânii viitoare, toate cele 6 pachete vor putea fi adoptate”.

Iar duminică, 31 august, după aproape 5 ore de discuții în coaliție la Palatul Victoria, PSD s-a opus pachetului/proiectului reformei administrației publice în forma dorită de PNL, motiv pentru care șeful Executivului și al PNL s-a enervat și a închis discuțiile, potrivit informațiilor Libertatea. Drept urmare, nu a mai avut loc nici ședința de Guvern.