Întrebat de Denise Rifai dacă s-a folosit de porecla „Piedone” pe care și-a alipit-o, ulterior, ca nume, pentru a urca pe scară politicii românești, actualul primar al Sectorului 5 a răspuns:

”Eram asimilat cu celebrul Bud Spencer. Aveam și undeva la 218 kilograme. Acum, mai puțin cu 118 kilograme. Eram Piedone. Îi mulțumesc nașului meu, de nume, Șerban Huidu, care m-a numit astfel la ‘Cronica cârcotașilor’, apoi Camelia Stan în ziarul Libertatea. Ajunsesem cunoscut după acest nume: fiul meu era la școală Piedonel, fiica mea, Piedonița, soția era doamna Piedone. Dar au apărut și atacurile. Am vrut să-i acționez în judecată pe cei care m-au atacat. Pseudonimul transformat în nume și în prenume mi-a oferit șansa să mă apăr și să mă afirm, totodată”.

Piedone a mai declarat că nu s-a folosit de relațiile pe care le avea pentru a-și promova imaginea.

Nu sunt narcisist, dar eu eram deja vedetă. S-ar putea ca ei să fii avut nevoie de mine, nu eu de ei. Piedone:

Actualul primar al Sectorul 5 a recunoscut că a fost supus la două operații de micșorare a stomacului pentru a reuși să slăbească.

”Dacă nu reții un regim strict, și cu operație, pui la loc. Rămâi gurmand, te duci la frigider, vrei să-l dovedești, ajungi să bagi dublu. După o vacanță în Corfu, unde merg de 25 de ani, la moaștele Sfântului Spiridon, am venit acasă cu 30 de kilograme în plus. Am mâncat ce se mănâncă în Grecia, luam în fiecare zi câte un kilogram jumătate, în medie”, a mai spus Piedone.

Cristian Popescu Piedone spune că în prezent are o greutate suportabilă, de aproximativ 112 kilograme, dar că în 2000-2001, când era consilier la Primăria sectorului 6, mânca în exces.

„Am fost invitat de un prieten, doar noi doi. Eram surmenat. A zis să mâncăm niște mici, în Regie. Ok. M-a întrebat câți mici. ‘Eu vreau patru’, mi-a zis el. ‘Bine, atunci ia 100!’. I-am spus ospătarului să aducă și salată, și cartofi prăjiți. Au ieșit toți din bucătărie, nu le venea să creadă că acea comandă e doar pentru doi inși, au crezut că au venit un grup, fiindcă ei chiar așteptau un grup de oameni. Micul ajunge la 30 de grame produsul finit. Am mâncat două kilograme și jumătate de carne! Am mai mâncat o dată 22 de hamburgeri la McDonalds”, a declarat politicianul.

