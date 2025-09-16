El a fost întrebat dacă TVA ar putea ajunge la 23 sau 24 la sută. „Cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de faţă, de creşteri de venituri, nu mai trebuie să luăm alte măsuri pe componenta de creştere de venituri şi de taxe, dacă ne scădem cheltuielile, pentru că aici e un sistem de vase comunicante”, a răspuns Bolojan. În contextul spus de premier, „creșteri de venituri” nu se referă la salariile populației, ci la veniturile statului.

„Ca să menţii un echilibru, trebuie să scazi cheltuielile. Nu se poate face altfel. Este anormal să punem taxe suplimentare într-o zonă sau alta, cât timp noi avem spaţii de reducere a cheltuielilor”, a adăugat șeful Executivului.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Ilie Bolojan pe 23 iunie, iar una dintre primele măsuri luate de noul Guvern a fost creșterea TVA. Mai exact, primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, care a intrat în vigoare la 1 august, a conținut două taxe importante pentru români: creșterea TVA la 21 la sută și faptul că bătrânii cu pensii lunare mai mari de 3.000 de lei net vor plăti CASS de 10% peste suma care depășește acest prag.

Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate de Guvern, Ilie Bolojan a anunțat pe 2 septembrie că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul acestui an nu va fi sub 8%.

Anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

