Cezar Drăgoescu a subliniat că, în ultimele luni, nu a văzut nicio acțiune a ANAF împotriva marilor datornici sau în zona economiei gri și negre.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a fost audiat marți în Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, la solicitarea lui Cezar Drăgoescu.

„Ca și în alte situații, conducerea ANAF a vorbit despre digitalizare și a promis reforme, dar, în lipsa unor măsuri concrete, tot contribuabilii de rând sunt vizați de Fisc, în timp ce marii evazioniști și marii datornici – fie persoane fizice, fie companii de stat – își continuă activitatea nestingheriți”, a declarat deputatul USR.

El a cerut explicații legate de miliardele de lei datorate bugetului de către companiile de stat și de lipsa unei situații clare privind marii datornici persoane fizice.

„Nu am văzut niciun demers al ANAF împotriva acestor mari datornici și nici acțiuni țintite către economia gri și neagră. De exemplu, doar în sectorul service-urilor auto, piața nefiscalizată este estimată la 3-4 miliarde de euro anual. Nu am primit soluții pentru aceste probleme, ci doar constatarea că ANAF și-a depășit planul de colectare și explicații revoltătoare: inspectorii fiscali preferă să verifice micii contribuabili, pentru că e mai simplu, decât să investigheze scheme complexe prin care sunt fraudate sume uriașe”, a adăugat Cezar Drăgoescu.

Deputatul USR a întrebat de ce ANAF este preocupată mai mult de recuperarea datoriilor mici de la cetățeni decât de sumele imense restante de la marii contribuabili.

„Mulți oameni îmi semnalează că se simt hărțuiți pentru datorii de câteva zeci sau sute de lei. În schimb, există persoane publice care datorează statului peste 56 de milioane de euro. Într-un buget aflat într-o situație dezastruoasă, unde fiecare leu contează, am vrut să aflu de ce ANAF nu începe cu marile datorii. Din păcate, nu am primit un răspuns”, a spus Cezar Drăgoescu.

El a precizat că va continua să facă demersuri pentru ca șefii ANAF să vină mai des în Parlament și să ofere explicații publice.

„Este important ca aceste instituții să se prezinte în fața comisiei. Este un exercițiu de transparență și dialog care ar trebui să devină regulă. Ideal ar fi ca ANAF să revină trimestrial în fața noastră, pentru a urmări împreună evoluția situației”, a conchis Cezar Drăgoescu.

