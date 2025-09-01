Salariile bugetarilor, înghețate în 2026

Situația vine în contextul în care Guvernul trebuie să găsească sume suplimentare pentru anul viitor.

„Cu toată creșterea de taxe de la 1 august, Guvernul încă are nevoie de câteva miliarde de lei pentru rectificarea bugetară. Iar de la anul trebuie redus în continuare deficitul bugetar conform planului agreat cu Comisia Europeană”, au declarat sursele.

Mai mult, o serie de cheltuieli sunt prognozate să crească, precum cele militare.

Calculul pornește de la premisa că pensiile și salariile bugetarilor vor rămâne înghețate și în 2026.

Egalizarea cotei TVA pentru HoReCa

O altă sursă spune că o temă rămasă în suspans este constituie „egalizarea cotei de TVA pentru sectorul HoReCa”.

Aceasta avea inițial o cotă de 9%, care de la 1 august a crescut la 11%, însă autoritățile vor egalizarea acesteia la 21% din 2026.

Hotelierii s-au plâns însă că acest an a fost cel mai slab din ultimii trei încoace.

Până în acest moment nu a fost luată nicio decizie în Coaliție, și este posibil să nu fie luată.

Discuțiile ar putea însă avansa în funcție de performanța economiei în ultimele luni ale anului.

Ne facem că facem

Situația vine în contextul în care Executivul are probleme în a reduce cheltuielile de funcționare ale statului.

Pachetul 2 fiscal a fost subțiat vizibil față de propunerile inițiale:

cumulul pensie-salariu la stat a fost scos din pachetul prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan își asumă răspunderea. Peste 10.000 de angajați cumulau pensie și salariu, conform Europa Liberă

alocarea fondurilor către primari nu se va mai face prin raportare la datele recensământului din 2021, ci la cele ale INS privind evidența populației. Dar cum România are 5 milioane de cetățeni plecați în străinătate ce apar totuși în acte, acest lucru menține alocări mai mari pentru primării

reforma companiilor de stat se va face doar cu privire la numirile viitoare, iar politrucii impuși anul trecut de PSD și PNL rămân în funcții

reducerea sau anularea investițiilor inutile din programul Anghel Saligny nu se mai face, la opoziția PSD, urmând să se facă o „prioritizare” în perioada următoare, fără a se ști exact când.

Neînțelegeri privind taxarea corporațiilor

Tot de la 1 ianuarie, urmează o creștere a impozitelor pe locuințe cu 70%, conform măsurilor din Pachetul 2, iar taxa pe cifra de afaceri va fi modificată astfel încât multinaționalele să nu mai aibă deduceri la cheltuielile cu firme-intragrup.

Ministrul finanțelor Alexandru Nazare vrea să înlocuiască taxa pe cifra de afaceri de 1% pentru companiile cu vânzări de peste 50 de milioane de euro cu o taxare a multinaționalelor.

PSD nu este însă de acord cu propunerea lui Nazare, iar luni va depune amendamente la proiectul pe care Guvernul își va asuma răspunderea, conform unor surse Libertatea.

Mai exact, PSD vrea să nu se mai deducă cheltuielile cu toți nerezidenții, nu doar în cazurile trecute deja în proiect. Scopul este înregistrarea companiilor respective în țara noastră, pentru a crește activitatea din România și pentru a putea fi identificate și controlate.

De asemenea, PSD vrea și menținerea actualei taxe de 1%.

Pensiile de serviciu, rămase neschimbate

O altă problemă o constituie faptul că reforma pensiilor speciale se concentrează în acest moment doar pe magistrați, deși categoriile care le primesc sunt mult mai multe.

Mai primesc pensii speciale militarii, polițiștii, jandarmii, angajații serviciilor secrete și ai sistemului penitenciar, pompierii, diplomații, sportivii, piloții, parlamentarii.

Pensiile speciale sunt acelea care sunt primite în baza unor legi speciale și care sunt nu sunt proporționale cu contribuțiile făcute de fiecare angajat. Practic, Guvernul alocă bani suplimentar de la buget.

„Ministrul apărării Ionuț Moșteanu (USR) spune acum că pensiile de serviciu nu sunt pensii speciale și cuantumul lor este mic. Problema este că sunt extrem de mulți. Pensiile magistraților sunt doar 7% din totalul pensiilor speciale, pe când pensiile de serviciu sunt aproape 200.000” Surse Libertatea

„Dacă reforma pensiilor magistraților va cădea la Curtea Constituțională, Guvernul o să zică «noi am încercat, dar CCR nu ne-a lăsat, așa că să majorăm taxele»”, susțin acestea.

Taxarea inversă la legume

Nici taxarea inversă generalizată nu a fost inclusă, nici în primul pachet fiscal, nici în al doilea.

Consultanții fiscali au dat taxarea inversă la TVA drept o sursă imediată de bani la buget, în contextul în care evaziunea la TVA este de 30%, iar bugetul de stat este văduvit anual de 9 miliarde de euro prin fraude la TVA și insolvențe pe bandă rulantă.

În schimb, Alexandru Nazare – ministrul finanțelor – a anunțat că va cere Comisiei Europene o derogare pentru introducerea taxării inverse la legume și fructe începând tot cu 2026.

Majorările din august

Reamintim, Guvernul a majorat deja taxele de la 1 august, argumentând că era vital ca România să nu fie retrogradată de agențiile de rating și să primească în continuare fonduri europene de la Comisia Europeană.

Cota generală de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar cota de 9% pentru alimente a fost majorată la 11%, iar cota de TVA pentru locuințe a crescut de la 9% la 21%

De asemenea, au fost majorate accizele cu 10% la combustibili, alcool și tutun, iar pentru pensiile peste 3.000 de lei se plătesc acum asigurări de sănătate de 10%.

În fine, din iulie se aplică impozitul suplimentar de 4% pe bănci, iar de la 1 ianuarie 2026 urmează creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%.