Ce aduc nou modele iPhone Xs și Xs Max

În primul rând, e bine de știut că iPhone Xs și iPhone Xs Max vin cu opțiune de 512 GB spațiu de stocare. Modelul Xs are diagonala ecranului de 5,8 inci, iar Xs Max vine cu o diagonală de 6,5 inci. Ambele display-uri au rezoluția de 2.436 x 1.125 pixeli.

Ambele smartphone-uri au procesorul A12 Bionic, fiind cu 15% mai rapid decât modelul A11. Placa video este și ea îmbunătățită, fiind cu 50% mai puternică decât cea a modelului de anul trecut.

Pentru pasionații de fotografie, vestea este una îmbucurătoare. Camera are un sistem dual, unul dintre senzori are 12 MP și este wide-angle, iar celălalt are tot 12 MP, doar că este telefoto.

Pe partea din față, există o cameră de 7 megapixeli cu un senzor mai rapid. Smart HDR este opțiunea nou implementată, fiind una care reduce mai bine ochii roșii.

De precizat că noile modele iPhone vin în trei culori: auriu, argintiu și gri. Prețurile pentru noile dispozitive sunt asemănătoare cu cele de anul trecut.

În România, retailerul QuickMobile a listat deja cu status de precomandă toate modelele. Acestea nu sunt însă prețurile oficiale.

iPhone 9 de 64 GB – 3799 lei;

iPhone 9 de 256 GB – 4599 lei;

iPhone Xs de 64 GB – 4849 lei;

iPhone Xs de 256 GB – 5649 lei;

iPhone Xs de 512 GB – 6499 lei;

iPhone Xs Max de 64 GB – 5399 lei;

iPhone Xs Max de 256 GB – 6199 lei;

iPhone Xs Max de 512 GB – 6999 lei.

Bătălia pentru Bruxelles. Cât câștigă un europarlamentar și cât primește un deputat în România