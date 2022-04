Primarul: „Am făcut-o, o trag!”

Marian Bocănel, care stă pe fotoliul de primar încă din anii 2000, recunoaște că acele achiziții de produse și servicii au fost făcute, însă le consideră nesemnificative, subliniind faptul că „nu a făcut avere cu Primăria”.

Mai mult decât atât, după ce a ajuns să fie anchetat și trimis în judecată, social-democratul nu vrea să mai audă de politică și spune că nu va mai candida pentru un nou mandat.



„Dacă se constată că sunt vinovat, fac un pas în spate sau, în cel mai rău caz, unul în față – că dacă nu mai eșți primar, poți să ajungi prefect sau ministru, că se practică acum. Am luat de la firma soției mele câțiva saci de var, spray de muște, hârtie igienică. Și cealaltă societate a vidanjat niște toalete la primărie și la școală. Erau singurii cu vidanjă din zona. Am dat cred 100 lei pe vidanjă. Asta este! Acum ce să fac? Am făcut-o, o trag. Eu n-am făcut avere cu Primăria. Să-mi bag pumnul în politică lor, că mă retrag. Oricum nu mai candidam în 2024! Unde o să văd un om politic, o să fug. Nu mă agăț de nimic, că am cu ce trăi!”, a declarat Bocanel pentru Libertatea.

Atât primarul Marian Bocanel, cât și soția secretarului se află în proces cu Agenția Națională de Integritate pentru verdictele de conflict de interese și, respectiv, incompatibilitate, care fac referire la acuzațiile din dosarul trimis recent în judecată.

În lupta cu ANI, Bocanel a pierdut în prima instanță, la Curtea de Apel Galați, însă verdictul final va fi dat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

