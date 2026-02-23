Germania vrea să dea înapoi în SUA, după ce Trump a anunțat noi tarife

„Având în vedere situația actuală și hotărârea, trebuie să suspendăm acum procesul de ratificare”, a declarat Wiese în podcastul Berlin Playbook de la Politico.

El a subliniat că există „incertitudine” și „neclarități”, motiv pentru care „este bine să luăm o pauză”. Wiese este prim-secretar parlamentar al grupului SPD din Bundestag, notează Welt.

În timp ce Uniunea Europeană cere claritate asupra intențiilor SUA, oficialii americani par să mențină acordurile în vigoare. Duminică, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat pentru CBS că niciun partener comercial nu a solicitat rezilierea unui acord existent.

UE cere o atitudine fermă asupra tarifelor lui Trump

Greer a menționat că a discutat deja cu oficiali ai Uniunii Europene, care preferă să aștepte evoluția situației. Acesta a confirmat că SUA vor respecta în continuare acordurile încheiate, inclusiv cu UE, și se așteaptă ca și partenerii lor să facă același lucru.

Totuși, măsurile recente ale lui Trump au atras critici dure din partea lui Wiese. Deși a recunoscut că statul de drept funcționează în SUA, politicianul german a atras atenția asupra faptului că „Trump a anunțat imediat noi tarife de 15%, în baza unei alte baze legale, valabile doar pentru 150 de zile”.

Acest lucru demonstrează „ce imprevizibilități ne sunt impuse”. Wiese a cerut Europei să aibă o atitudine fermă, afirmând că este momentul să „arate forță și determinare”.

Măsurile tarifare ale lui Trump au fost adoptate după ce Curtea Supremă a SUA a invalidat, în februarie 2026, programul său anterior bazat pe legislația de urgență. Vineri, președintele a introdus tarife temporare de 10%, iar sâmbătă le-a majorat la 15%, maximumul permis de lege.

Administrația americană dorește acum să își bazeze politica comercială pe alte reglementări legale, precum „Section 301” legată de practicile comerciale neloiale și „Section 232”, care permite restricții de import din motive de securitate națională.

Greer a anunțat noi investigații privind supraproducția industrială și subvențiile din comerțul cu orez, dar și proceduri deja existente împotriva Chinei și Braziliei. De asemenea, taxele pentru serviciile digitale ar putea fi analizate, un subiect sensibil pentru Europa.

Uniunea Europeană a reacționat prompt, cerând SUA să respecte termenii acordului comercial semnat în 2025.

„Un acord este un acord”, a transmis Comisia Europeană într-un mesaj ferm. Bruxelles-ul a criticat situația actuală, considerând-o nesustenabilă pentru un comerț echitabil și echilibrat, și a cerut „claritate deplină” privind planurile administrației americane.

Acordul comercial realizat între SUA și Uniunea Europeană în 2025 și „Bazooka comercială”

Conform acordului, SUA ar trebui să aplice tarife de 15% pentru majoritatea bunurilor europene, eliminând taxele pentru produse precum avioanele, în timp ce UE s-a angajat să elimine taxele de import pentru mai multe produse americane, măsură încă neimplementată.

Dirk Wiese a sugerat că Uniunea Europeană ar putea lua în considerare utilizarea „Anti-Coercion-Act” împotriva SUA, un instrument adoptat inițial pentru a contracara presiunile comerciale ale Chinei.

„Avem un așa-numit Anti-Coercion-Act, pe care l-am adoptat atunci în relația cu China. Acum, ar putea fi luat în considerare și pentru SUA. Nu mi-aș fi imaginat acest lucru acum câteva luni, dar acum trebuie să punem toate opțiunile pe masă”, a declarat Wiese.

Această reglementare, denumită adesea „bazooka comercială”, permite UE să răspundă prin contramăsuri în situații de ingerință nejustificată în deciziile politice prin restricții comerciale sau de investiții.

Tactica de „bazooka comercială” se referă la o intervenție economică sau legislativă de o amploare copleșitoare, lansată de un stat ca un instrument de forță pentru a proteja piața internă, a subvenționa masiv industriile naționale sau a descuraja competitorii în cadrul unui conflict comercial major.

În perspectiva vizitei cancelarului german Friedrich Merz la Washington, Wiese a subliniat că liderul german va exprima clar faptul că această abordare politică este „inacceptabilă”. Europa trebuie să adopte o abordare încrezătoare, ca piață unică de 450 de milioane de cetățeni.

Cu toate acestea, Wiese a adoptat o poziție nuanțată în ceea ce privește o eventuală „reducere a riscurilor” în relația cu SUA. El a evidențiat „o colaborare foarte de încredere” cu numeroase state americane și a recomandat ca dialogul să nu se limiteze la Washington.

În același timp, Wiese a subliniat necesitatea unor reforme în Europa, menționând raportul Draghi ca „un ghid foarte, foarte bun”, în special în ceea ce privește finalizarea uniunii piețelor de capital.

