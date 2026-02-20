Nu toate tarifele aplicate de Trump sunt vizate de decizia Curții

Conform deciziei pronunțate vineri cu o majoritate de șase judecători împotriva a trei, președintele american nu a putut justifica aceste taxe vamale prin necesitatea unei urgențe economice.

Această decizie se referă la taxele vamale prezentate ca „reciproce” de Donald Trump, dar nu și la cele aplicate anumitor sectoare de activitate, precum industria auto sau oțelul și aluminiul.

Trump își apăra politica tarifară și susține că economia SUA bubuie

Trump a lăudat eficacitatea tarifelor sale într-o postare pe Truth Social cu două zile înainte de pronunțarea hotărârii, scriind: „DEFICITUL COMERCIAL AL STATELOR UNITE A FOST REDUS CU 78% DATORITĂ TARIFELOR IMPUSE ALTOR COMPANII ȘI ȚĂRI. ÎN ACEST AN, DEPĂȘEAȘTE VALOAREA POZITIVĂ, PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ULTIMELE DECENII. VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ ACESTEI CHESTIUNI!”

Într-un interviu acordat prezentatorului NBC Nightly News, Tom Llamas, și difuzat duminică, în timpul Super Bowl-ului, președintele SUA a fost întrebat „În ce moment ne aflăm în economia Trump?”. Iar el a răspuns: „Aș spune că suntem deja acolo. Sunt foarte mândru de asta“.

„Cred că 2026 va fi și mai bun”, i-a spus Trump lui Llamas. „Avem sute de miliarde de dolari care se varsă în țara noastră. De fapt, trilioane – 18 trilioane de dolari sunt investiți chiar acum în Statele Unite. Se construiesc fabrici, uzine și mii de afaceri în toată țara”, a continuat președintele SUA.

Deși Trump a obținut investiții străine și promisiuni de investiții în Statele Unite, chiar și site-ul Casei Albe indică o sumă de 9,6 trilioane de dolari, puțin peste jumătate din cifra menționată de el. Analizele acestei valori au concluzionat că este umflată.

Cât a câștigat și ce a pierdut America din războiul comercial dus de Donald Trump

Trump se poate lăuda pe bună dreptate cu victorii politice semnificative în acordurile-cadru cu UE, Marea Britanie, Japonia, Indonezia și Filipine, care favorizează SUA prin impunerea unor tarife unilaterale.

Pariul său că alte națiuni nu vor avea de ales decât să „plătească mai mult” pentru accesul la piața americană a dat roade. De asemenea, a reușit să deschidă unele piețe anterior închise pentru producătorii americani.

Un sondaj NPR/Marist/PBS News, publicat săptămâna trecută, arată că 36% dintre adulți aprobă modul în care Trump gestionează economia, în timp ce 59% dezaprobă.

Un sondaj anterior realizat de The New York Times și Siena College Research Institute arată că 76% dintre americani dezaprobă modul în care liderul de la Casa Albă gestionează economia, conform USA Today.

