Comisarul european pentru piața internă, Stephane Sejourne, va reprezenta UE în seria negocierilor de acest fel organizate de secretarul de stat american Marco Rubio cu mai multe țări care încearcă să își reducă dependența față de China în aprovizionarea cu materii prime critice.

UE dorește în special să se coordoneze cu Statele Unite pentru a evita o concurență agresivă în străinătate, cum ar fi de exemplu în Australia, o țară bogată în astfel de resurse, notează AFP.

Împreună cu Statele Unite „trebuie să ne asigurăm că nu concurăm pentru a obține aceleași resurse și, atunci când lucrăm la aceleași proiecte, să găsim modalități de a ne completa reciproc”, explică un oficial al Comisiei Europene.

Acesta din urmă speră într-o revenire la normalitate după criza transatlantică provocată de intenția președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, o insula arctică teritoriu în pământuri rare și care constituie un teritoriu autonom al Danemarcei.

Pentru aprovizionarea cu astfel de resurse, UE își propune să semneze inițial o declarație comună cu Statele Unite înaintea unui acord mai formal.

UE a învățat pe propria sa piele în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 cum dependența față de materiile prime critice importate din China i-ar putea bloca lanțurile de aprovizionare. De atunci, UE încearcă să găsească noi parteneri și a semnat deja acorduri cu Japonia, Australia și Canada, subliniază AFP.

Pământurile rare sunt minereuri metalice esențiale pentru numeroase sectoare ale economiei, în special industria auto, energiile regenerabile, tehnologiile digitale și apărarea. Acestea sunt utilizate la fabricarea de magneți puternici, catalizatori și componente electronice.

China, care concentrează majoritatea rezervelor mondiale de pământuri rare, domină nu numai extracția acestora, dar a dezvoltat și un cvasi-monopol asupra procesului de rafinare. China controlează în acest mod furnizarea unor metale strategice, cum ar fi galiul, utilizat la fabricarea semiconductorilor, precizează sursa citată.

UE se vede acum prinsă la mijloc între China, care și-a sporit restricțiile asupra exporturilor sale de pământuri rare, și Statele Unite, care negociază intens acorduri bilaterale doar pentru a-și asigura propria aprovizionare.

