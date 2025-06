„Nu, nu am nevoie”

„Trebuie să mă uit la asta. Dar aș vrea să văd o înțelegere cu Rusia. După cum știți, Vladimir (n.r: Putin) m-a sunat. Mi-a spus: «Pot să te ajut cu Iranul?» I-am răspuns: „Nu, nu am nevoie de ajutor cu Iranul. Am nevoie de ajutor cu voi”. Și sper că vom reuși să încheiem un acord cu Rusia”, a declarat președintele american jurnaliștilor aflați la bordul avionului AIR Force One cu care se îndrepta spre Haga, unde va avea loc summitul NATO.

Donald Trump se referea la convorbirea telefonică pe care a avut-o pe 14 iunie cu Vladimir Putin. Părțile au discutat despre conflictul irano-israelian, iar Vladimir Putin s-a oferit să medieze soluționarea problemei. Domnul Trump a declarat că i-a răspuns liderului rus: „Hai să ne ocupăm mai întâi de Rusia, bine? I-am spus: Vladimir, hai să ne ocupăm mai întâi de Rusia. Poți să te ocupi de asta mai târziu”.

Tensiuni și conflicte permanente

Relațiile între Iran și Israel au fost marcate de tensiuni și conflicte permanente, însă nu au escaladat până la un război convențional deschis până în prezent. Totuși, există mai multe aspecte și evenimente care contribuie la această stare de animozitate.

Iranul este perceput de Israel ca o amenințare majoră datorită programului nuclear, sprijinului pentru grupările teroriste în regiune, precum Hezbollah în Liban și diverse grupuri militante palestiniene.

Israelul este văzut de Iran ca un stat care reprezintă interesele occidentale în regiune și un obstacol în calea expansiunii influenței iraniene în Orientul Mijlociu.

Israelul a exprimat în mod repetat preocupări serioase cu privire la programul nuclear al Iranului și potențialul acestuia de a dezvolta arme nucleare. Atacuri cibernetice, precum „Stuxnet”, și operațiuni de sabotaj împotriva facilităților nucleare iraniene au fost atribuite Israelului.

Confruntări indirecte au avut loc în Siria, unde Israel a efectuat numeroase lovituri aeriene împotriva țintelor iraniene și ale Hezbollah pentru a preveni consolidarea militară iraniană în apropierea graniței israeliene.

Totodată, Iran și Israel au fost implicați în conflicte prin intermediari, susținând diverse grupuri și facțiuni în regiune.

Iran și Israel au schimbat frecvent retorică beligerantă și amenințări reciproce, exacerbând tensiunile existente. Liderii iranieni au făcut declarații incendiare la adresa Israelului, iar Israel, la rândul său, a subliniat necesitatea de a se apăra împotriva potențialelor amenințări iraniene.

Deși tensiunile rămân ridicate, nici Israel, nici Iran nu au dorit să escaladeze conflictul la nivelul unui război convențional deschis până în prezent.

Operațiunea „Națiunea Leilor”

Israelul a lansat un atac major asupra Iranului, vineri, 13 iunie. Exploziile au fost raportate atât în Teheran, cât și în alte părți ale țării, dar și la facilitatea nucleară Natanz. Operațiunea „Națiunea Leilor” vizează facilități nucleare și militare ale Iranului.

Președintele Donald Trump a anunțat loviturile pe 21 iunie, sâmbătă seara târziu în Statele Unite, precizând că armata americană a atacat trei instalații nucleare iraniene: Fordo, Natanz și Isfahan. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a revendicat un succes „incredibil și copleșitor”, care a spulberat ambițiile nucleare ale Iranului într-o operațiune ce a implicat 14 bombe anti-buncăr GBU-57, zeci de rachete de croazieră Tomahawk și peste 125 de avioane militare, printre care șapte bombardiere B-2.



Cele mai notabile incidente

Relațiile dintre Iran și Statele Unite au fost marcate de tensiuni profunde, conflicte indirecte și incidente militare semnificative, mai ales în ultimii ani. Iată câteva dintre cele mai notabile incidente și aspecte ale acestei relații tensionate:

Atacul asupra ambasadei SUA din Teheran (1979): Tensiunile au escaladat dramatic în 1979, când revoluționarii iranieni au luat cu asalt ambasada SUA în Teheran, luând ostatici 52 de diplomați și cetățeni americani pentru 444 de zile. Acest incident a marcat o ruptură profundă în relațiile diplomatice între Iran și SUA.

Incidentul avionului Iran Air (1988): În 1988, un avion civil iranian, Iran Air Flight 655, a fost doborât de către USS Vincennes, o navă americană, în Golful Persic, rezultând în moartea a 290 de persoane. SUA a susținut că a fost o greșeală, crezând că avionul era un bombardier iranian.

Programul nuclear iranian: Tensiunile au crescut pe măsură ce Iranul și-a dezvoltat programul nuclear, SUA exprimând îngrijorări că Iranul ar putea dezvolta arme nucleare. Acest lucru a dus la impunerea de sancțiuni severe asupra Iranului.

Acordul nuclear (JCPOA) semnat în 2015 a fost un efort pentru a limita dezvoltarea nucleară iraniană, dar SUA s-a retras din acord în 2018 sub administrația Trump, crescând astfel tensiunile.

Atacul asupra instalațiilor petroliere saudite (2019): În 2019, instalațiile petroliere saudite au fost atacate, și deși grupările Houthi din Yemen au revendicat responsabilitatea, SUA a acuzat Iranul de orchestrarea atacurilor, escaladând tensiunile.

Asasinarea Generalului Qasem Soleimani (2020): În ianuarie 2020, Generalul Qasem Soleimani, comandantul forței Quds, a fost ucis într-un atac cu dronă americană în Bagdad.

Iranul a lansat luni seară, 23 iunie, mai multe rachete împotriva bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, ca represalii pentru atacul american asupra instalațiilor sale nucleare din acest weekend. Înregistrări video de pe rețelele de socializare par să arate sisteme de apărare aeriană activate deasupra orașului Doha, relatează Axios și BBC.

Doi oficiali americani au confirmat pentru Reuters că nu au existat victime în urma atacului Iranului asupra bazei aeriene Al Udeid din Qatar. Oficialii, vorbind sub condiția anonimatului, au declarat că atacul iranian a fost efectuat cu rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune.