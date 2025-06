Doi oficiali americani au confirmat pentru Reuters că nu au existat victime în urma atacului Iranului asupra bazei aeriene Al Udeid din Qatar. Oficialii, vorbind sub condiția anonimatului, au declarat că atacul iranian a fost efectuat cu rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune.

„Casa Albă și Departamentul Apărării sunt conștiente de potențialele amenințări la adresa bazei aeriene Al Udeid din Qatar și le monitorizează îndeaproape”, a declarat un oficial de rang înalt al Casei Albe.

Există o „amenințare credibilă” la adresa Centrului de Operațiuni Aeriene al Coaliției, administrat de SUA, de la Al-Udeid, Qatar, relatează corespondentul pe probleme de securitate al BBC, Frank Gardner.

Cel puțin 10 rachete au fost lansate spre Qatar și cel puțin una spre Irak, potrivit unui oficial israelian.

Amploarea represaliilor iraniene – în special numărul de victime – va determina reacția președintelui Trump și dacă SUA se vor implica și mai mult în războiul Israelului cu Iranul.

Trump urma să se întâlnească cu echipa sa de securitate națională la ora 13:00 ET la Casa Albă pentru a discuta despre amenințare.

Președintele a avertizat că orice represalii „vor fi întâmpinate cu o forță mult mai mare decât cea care s-a văzut” în timpul atacului militar american asupra a trei situri nucleare iraniene din weekend.

Qatarul anunțase mai devreme în cursul zilei că își închide temporar spațiul aerian din cauza tensiunilor regionale în creștere. Ministerul de Externe qatarez a declarat că închiderea face parte dintr-un set mai amplu de măsuri de precauție.

Baza aeriană Al-Udeid din Qatar este cea mai mare instalație militară americană din regiune. În ultimele săptămâni, multe dintre aeronavele și personalul bazei au fost evacuați.

În urmă cu câteva ore, ambasada SUA din Qatar le-a spus cetățenilor americani că ar trebui să se adăpostească „până la o nouă notificare”. În scurta declarație nu au fost prezentate detalii specifice, dar s-a precizat că alerta a fost emisă „din extremă precauție”.

Secretarul britanic de externe, David Lammy, a emis apoi același sfat cetățenilor britanici din Qatar.

Qatarul a declarat că își rezervă dreptul de a răspunde direct și în conformitate cu dreptul internațional după ce Iranul a vizat baza militară americană Al Udeid din Doha, ca răspuns la un atac american asupra instalațiilor nucleare iraniene .

Qatarul a condamnat atacul Iranului asupra bazei aeriene Al Udeid și a declarat că „Qatarul își rezervă dreptul de a răspunde direct într-un mod echivalent cu natura și amploarea acestei agresiuni obraznice, în conformitate cu dreptul internațional”.

Într-o postare pe X, purtătorul de cuvânt al ministerului qatarez de externe, Majed Al Ansari, a adăugat că „apărarea aeriană a Qatarului a dejucat cu succes atacul și a interceptat rachetele iraniene” și că nu au existat victime.

The State of Qatar strongly condemns the attack that targeted Al-Udeid Air Base by the Iranian Revolutionary Guard. We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the State of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter. We affirm that…