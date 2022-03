Ce le răspunde un renumit expert militar cititorilor unui cotidian din Germania despre finalul războiului

Mai jos puteți găsi câteva dintre aceste întrebări. Întreaga discuție poate fi citită aici.

„Nu cred că războiul se va extinde”

Mail_16167: Bună dimineața, clasa 10 C ar vrea să știe până unde s-ar putea extinde războiul. Salutări cordiale.

Carlo Masala: Bună dimineața, clasa 10 C. Nu cred că războiul se va extinde. Putin are un obiectiv clar definit. Iar acesta este Ucraina. Nu împărtășesc temerile că Putin ar putea ataca țările baltice, pentru că atunci ar intra în război cu NATO. Iar Putin nu vrea asta, pentru că știe (a și spus-o) că nici Rusia, nici NATO nu pot câștiga un asemenea război. Cu toate acestea, dacă parlamentul finlandez decide că Finlanda vrea să adere la NATO, atunci nu exclud ca Rusia să provoace Finlanda în plan militar, pentru a o împiedica să adere.

„Armata rusă schimbă tactica spre un război de anihilare”

Martinbuscia: (…) Kievul nu a căzut. Zelenski păstrează conducerea Ucrainei. Există videoclipuri cu tancuri rusești distruse, soldați capturați și umiliți. Ucraina oprește și înfrânge o putere militară. Întrebările mele sunt: ce măsuri militare va lua Rusia pentru a schimba situația? Vor implica acestea mai multă brutalitate față de civili? Există vreo șansă ca Ucraina să reziste invaziei? Ce se întâmplă dacă trec mai multe săptămâni și Rusia nu poate învinge Ucraina? Este acesta un scenariu posibil? Mulțumesc.

Carlo Masala: Stimate domnule Buscia, schimbarea tacticii ruse se vede încă de ieri (28 februarie, n.r.). Țintele civile sunt atacate mai des și se trage fără discernământ în zone civile. Vor fi folosite, cel mai probabil, și bombe termobarice, al căror singur obiectiv va fi distrugerea maximă. Vom vedea și atacul asupra Kievului. Pe scurt, vedem că armata rusă schimbă tactica și anume către un „război de anihilare”. Forțele ucrainene au rămas în urmă în ultimele două zile, pierzând tot mai mult teritoriu. De asemenea, e posibil ca în următoarele zile armata ucraineană să fie încercuită în est (rușii pot acum elibera forțele care au fost dispuse în sud pentru a sprijini atacurile din nord). Nu cred că vom avea un război de luni de zile. Ci mai degrabă de ordinul săptămânilor.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV | Expert care l-a studiat decenii pe Putin: „Se comportă ca un bătrân grăbit, poate din cauza vârstei, poate pentru că e bolnav, cum spun unele voci”

Chrec: Cum apreciați șansele de succes ale Ucrainei în apărarea împotriva Rusiei?

Carlo Masala: Sunt slabe. Armata ucraineană pierde deja (nu vă lăsați înșelați de treaba foarte bună pe care o fac forțele armate ucrainene în social media) și va pierde această luptă într-un final. Armata ucraineană are un moral mai ridicat, dar este depășită numeric.

Recomandări Ce urmează dacă Rusia câștigă războiul: controlul asupra Ucrainei ar transforma Europa, plasând România și alte țări într-o zonă de destabilizare, cred doi experți

„Livrările de arme nu contribuie la o escaladare”

Schiffner: Stimate profesor Masala, nu contribuie UE sau NATO activ la o escaladare a conflictului prin furnizarea de arme, comunicarea aderării Ucrainei la UE etc.? Nu este acesta motivul pentru care Putin amenință cu „metode” mai dure? Nu ar fi timpul ca UE să fie mai reținută?

Carlo Masala: Stimate domnule/stimată doamnă Schiffner, livrările de arme nu contribuie în niciun fel activ la o escaladare, deoarece doar ajută Ucraina să își exercite dreptul său legitim la autoapărare. Nu există operațiuni ofensive ale forțelor armate ucrainene pe teritoriul Rusiei. Doar dacă asta s-ar întâmpla, presupunerea dumneavoastră s-ar adeveri. În privința UE, consider că această aderare „rapidă” la UE ține de politica simbolică a Vestului. Spre deosebire de procesul de aderare la NATO, Ucraina nu poate deveni membră UE în trei săptămâni (ar fi exagerat chiar și pentru NATO). Acesta este și va rămâne un proces relativ îndelungat. Iar spre deosebire de 2014, procesul de aderare la UE nu îi mai provoacă pe ruși, ei oricum se simt provocați, pentru că între timp populația ucraineană nu mai este divizată în legătură cu aderarea la UE (cum era în 2014), ci majoritatea ei o susține.

Recomandări Navalnîi, apel către ruși: „Totul are un preț și trebuie să-l plătim. Ca să oprim războiul trebuie să umplem noi închisorile. Ieșiți în stradă”

Fbnetmail: Înțeleg că Putin trebuie oprit. Și, evident, acest lucru nu se poate face cu ajutorul diplomației. Dar este decizia de a miza pe o înarmare masivă calea potrivită?

Carlo Masala: Este una dintre căile de urmat. Pentru ca diplomația să reușească împotriva agresorilor, trebuie să existe o bază solidă în pregătirea defensivă. Nu întâmplător, Putin a ignorat UE în perioada premergătoare războiului: o consideră slabă și lipsită de apărare și a vrut să negocieze „doar” cu SUA și NATO. Observația mea ar fi deci că înarmarea (care înseamnă de fapt dotarea și creșterea capacității operaționale a forțelor armate) este condiția prealabilă necesară pentru a fi ascultat la nivel diplomatic și pentru a exercita presiune diplomatică.

Frank_Fidorra: Se pare că Putin a pregătit și a planificat cu mult timp în urmă invazia Ucrainei. În opinia dumneavoastră, ar fi putut „Vestul”, adică UE, NATO, să facă mai mult pentru a evita această escaladare?

Carlo Masala: Dragă Frank, nu cred. Așa cum se vede astăzi, Putin era decis să atace și a folosit discuțiile diplomatice doar pentru a se pregăti de atac.

„Acest conflict nu are potențialul de a deveni unul global”

La Couronne/ sternzauberin85: Stimate prof. Masala, potențialul de escaladare a acestui conflict este de necontestat. În ce măsură ar fi posibil ca agresiunea rusă să ducă la un conflict global, incluzând chiar opțiunea nucleară? (…)

Carlo Masala: Dragă La Couronne, acest conflict nu are potențialul de a deveni un conflict global. Pe de o parte, lui Putin îi pasă doar de Ucraina (și indirect de Georgia). Iar pe de altă parte, el știe că un atac asupra unui stat NATO ar însemna că NATO trebuie să ia măsuri și ne-am afla atunci în pragul celui de-al treilea război mondial. Ori Putin nu își dorește asta. (…)

Nu va apărea un al treilea război mondial, pentru că Putin știe (a spus-o chiar el), că nu există învingători într-un astfel de război. Și pentru că Putin este o persoană rațională, și nu un atentator sinucigaș, nu va ataca statele NATO.

Guentherfeldmann: Care Putin e mai periculos, învingătorul Ucrainei sau învinsul?

Carlo Masala: Dragă domnule Feldmann, în opinia mea, în mod clar un Putin care pierde. Pentru că atunci se va simți compromis nu numai în raport cu Vestul, ci mai ales în raport cu propriul său popor. Și asta îl va face și mai imprevizibil.

China și Rusia „dansează deja strâns împreună”

Reisetim: Stimate profesor Masala, cum credeți că se va dezvolta relația dintre Rusia și China? Când conflictul se va „liniști” sau va trece ceva timp, va exista un bloc consolidat? Rusia&China împotriva Occidentului? Autocrații vs Democrații?

Carlo Masala: Această formațiune există deja. În ultimii 10 ani, Rusia a căutat să se apropie din ce în ce mai mult de China. Comerțul cu China mai mult decât s-a dublat în ultimii 5 ani, forțele armate chineze participă la exerciții militare rusești, iar comunicatul de presă comun Xi-Putin din ziua deschiderii Jocurilor Olimpice arată clar că scopul ambelor țări este de a opri dominația „Vestului” în politica internaţională. Prin urmare, ursul și dragonul dansează deja foarte strâns împreună.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

Citeşte şi:

Ce urmează dacă Rusia câștigă războiul: controlul asupra Ucrainei ar transforma Europa, plasând România și alte țări într-o zonă de destabilizare, cred doi experți

IMAGINI. Refugiații împinși de război au ajuns în Vama Isaccea, în prima noapte de primăvară. „Mai frig ca în Ucraina”

„Verii mei se omoară între ei din cauza fanteziei unui nebun”. Războiul din Ucraina, prin ochii celor care au rude pe ambele fronturi

GSP.RO Acuzat de Zelenski de complot, patronul lui Șahtior, numit „Președintele războiului”, susține acum Ucraina. Motivul din spatele deciziei

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Putin, criză de nervi din cauza Ucrainei! HALUCINANT ce ieșire a avut

Observatornews.ro Ce discută soldații ruși între ei în Ucraina. Comunicările lor prin radio ar fi fost înregistrate

HOROSCOP Horoscop 2 martie 2022. Taurii au parte de un context care încurajează faptele bune, generozitatea și gândurile bune

Știrileprotv.ro Joe Biden a menționat România în discursul urmărit de toată America

Telekomsport Prima VEDETĂ ucisă în războiul. Numele uriaş asasinat de ruşi. Prima reacţie oficială

PUBLICITATE O singură aplicație, mai multe numere de telefon, totul disponibil online