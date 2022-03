Numeroase case dintr-un cartier rezidențial din Jîtomîr erau în flăcări, în noaptea de marți spre miercuri, în urma unei lovituri aeriane asupra unei baze militare, potrivit serviciului de stat de urgență al Ucrainei, scrie The Guardian, care citează presa ucraineană.

Cel puțin patru persoane au murit, printre care ar fi si un copil, și trei au fost rănite în urma bombardamentelor, potrivit primarului din oraș, Serhiy Sukhomlyn, care a mai spus că zece case au fost avariate, trei dintre ele fiind incendiate. Mai mulți oameni ar putea fi încă prinși în dărâmături.

Platforma Nexta a publicat pe Twitter imagini cu daunele provocate de bombardamentele rusești asupra orașului Jîtomir, în care se observă incendiul din cartierul rezidențial.

❗️The situation after the bombing in #Zhytomyr pic.twitter.com/WvccVKSNoL