„Noi nu o să creştem bugetul de resurse umane în această perioadă faţă de momentul prezent. Nu o să creştem organigrama. Ce avem nevoie, însă, să putem face este să asigurăm un flux de resurse umane care să asigure, practic, concursul ca instrument principal pentru a ajunge, de exemplu, în Corpul Diplomatic, în ambasade şi consulate. Şi acum concursul este singurul instrument pentru a intra în Corpul Diplomatic, sigur, în afară de numiri. Însă avem această realitate”, a spus Oana Ţoiu la TVR Info, potrivit news.ro.

Ea a adăugat că atunci când nu s-au organizat concursuri de angajare în MAE deficitul de personal a fost compensat prin detaşări.

Potrivit ministrului, în corpul diplomatic sunt circa 130 de posturi scoase la concurs şi mai sunt încă aproximativ 50 pentru personal tehnic şi administrativ. „Totalul de posturi în acest moment este de 180, dar, repet acest lucru, nu creşte organigrama, nu creşte presiunea asupra bugetului, pentru că vorbim în primul rând de un mecanism de rotaţie şi de asigurare a unei recrutări care se permită în timpul înlocuirea instrumentului detaşării”, a mai spus Oana Țoiu.

Ministrul a subliniat că, în privința salariilor, MAE nu stă foarte bine: „După ce au fost tăierile după criza din 2008, cred că o dată sau de două ori au mai avut câte 5-10%. Asta ne aduce astăzi în situaţia de a avea salarii, pentru cei care aplică la aceste concursuri, de exemplu, salarii care încep de la un 3.400 net. Şi plaja nu este foarte mare, sunt până la 6.000-8.000 de lei net, în funcţie de experienţă şi în funcţie de încadrare”.