Plume of smoke rise above the chimney of the Burshtyn Thermal Power Plant, Ivano-Frankivsk Region, in western Ukraine. - Mykola Tys / SOPA Images//SOPAIMAGES_TYS_6762_burshtyn_tes/2102271132/Credit:SOPA Images/SIPA/2102271138,Image: 593876660, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no