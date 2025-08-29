Decizia Executivului a venit în ciuda protestelelor și amenințările magistraților, chiar si la nivel înalt.

„Voi face referire la prima componentă, cea legată de pensiile magistraților. Acest proiect de lege rezolvă două dintre cele trei probleme majore care țin de partea de eficiență și de echitate, respectând independența justiției. Nu putem însă evita acumulările negative pe care le-am avut în acești ani”, a spus Ilie Bolojan.

Și a continuat: „Prima este pensionarea la o vârstă a unei maturități profesionale, care nu mai poate continua atunci când ai 48, 49 de ani, când ai maturitatea profesională, poţi să asiguri pentru mulţi ani înainte servicii publice pentru cetăţenii ţării noastre şi, practic, acest proiect prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, la 65 de ani, şi acordă o perioadă tranzitorie, în aşa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii 10 ani”.

El a adăugat că al doilea aspect care este rezolvat în acest proiect de lege este valoarea pensiei în magistratură. „Am avut o situație anormală, care nu se regăsește nicăieri în sistemul de pensii general, nici în România și nici în alte țări europene și anume ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată”, a explicat șeful Executivului.

În concluzie, pensia unui magistrat va fi de cel mult 70 la sută din ultimul salariu net, nu 80 la sută din brut, așa cum este acum.

Valoarea unei pensii medii în magistratură este între 4.800-5.000 de euro, deci 24.000-25.000 de lei, o pensie care este de multe ori mai mare decât pensia medie de 550-600 de euro care este în România. În formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70 la sută din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum este cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate. Premierul Ilie Bolojan:

Pachetul numărul 2 de măsuri fiscal-bugetare va fi asumat de Guvernul Bolojan în Parlament la finalul săptămânii viitoare, după mai multe amânări. Măsurile au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

