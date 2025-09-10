Elveția domină Europa, dar nu este membră UE

Elveția, care nu face parte din Uniunea Europeană, se clasează constant printre țările cu cele mai fiabile trenuri din Europa.

Conform unor rapoarte ale grupului Transport & Environment, Compania Feroviară Federală Elvețiană s-a clasat pe primul loc, alături de Nederlandse Spoorwegen (Olanda) și înaintea SNCB din Belgia și a Renfe din Spania.

Olanda, liderul punctualității în UE

Conform datelor Comisiei Europene pentru 2022, Olanda a avut cele mai punctuale servicii de trenuri de pasageri pe distanțe lungi și de mare viteză din Uniunea Europeană: 88% dintre trenuri au sosit la timp.

Belgia a fost aproape la fel, tot cu 88%, iar Bulgaria 87%. Trenurile din Danemarca ocupă locul patru la punctualitate cu un procent de 85%

Spania (84%) ocupă locul cinci, depășind Germania (54%), Italia (67%) și Franța(84%). Media UE pentru trenurile de mare viteză și lungă distanță a fost de 87%.

Top zece este completat de Franța (84%), Finlanda (83%), Austria (81%), Polonia (77%), Luxembourg (76%).

Cehia (75%) ocupă locul 11, iar Ungaria (59%) locul 15.

Punctualitatea trenurilor nemțești a rămas doar un mit, Germania ocupă abia locul 16, cu un procent de punctualitate pentru trenurile de pasageri pe distanțe lungi și de mare viteză de 54%.

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

Spania se laudă cu trenurile sale pe distanțe lungi și medii

Ministrul transporturilor din Spania, Óscar Puente, a declarat pe 4 septembrie:

„Raportul nostru de punctualitate, raportul de punctualitate al Renfe (compania feroviară de stat din Spania), este al doilea cel mai mare din Europa, după compania elvețiană și cu mult înaintea Germaniei, Italiei sau Franței, care au rate de punctualitate inferioare ale noastre.”

România, pe ultimul loc la punctualitate

În ceea ce privește trenurile pe distanțe lungi și de mare viteză, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană, cu un procent de punctualitate de doar 20%, mult sub Grecia (34%), Slovenia (39%), Croația (44%) sau Portugalia (53%), care completează ultimele 5 locuri.

Și în cazul trenurilor locale și regionale, România ocupă ultimul loc, la mare distanță de Letonia, Estonia, Austria, Finlanda sau Danemarca, care ocupă primele locuri.

Nici nu e de mirare, săptămâna trecută, un tren Regio al CFR Călători a făcut 80 de kilometri în 12 ore și 17 minute. În total, a avut o întârzierea totală a trenului Regio 2703 a fost de 552 de minute, adică peste nouă ore.

Trenurile locale germane și italiene au scoruri reduse, dar rămân semnificativ mai punctuale decât cele românești.

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

În cazul trenurilor locale și regionale, situația stă diferit. Letonia (98,9%), Estonia (97,3%), Austria (96,1%), Finlanda (95,9%) și Danemarca (95,4%) se află în topul celor mai punctuale cinci servicii feroviare.

Între timp, Spania ocupă locul nouă în rândul statelor membre ale UE. Iar Germania (76,2%) ocupă locul trei din coada clasamentului, urmată de Italia (69,8%) și România (62,7%).

Calitatea gărilor europene: Elveția și Regatul Unit în top

Grupul Consumer Choice Center a publicat Indexul stațiilor de cale ferată europene pentru 2025, analizând cele mai aglomerate 50 de stații. Elveția, Regatul Unit și Olanda au avut câte două stații în top 10.

Zürich Hauptbahnhof a fost desemnată cea mai bună gară din Europa, urmată de Wrocław Główny (Polonia) și Bern Hauptbahnhof (Elveția).

Gara centrală din Zurich, cea mai bună gară din Europa – Foto: Profimedia

Berlin Hauptbahnhof și Londra Paddington completează top 5.

Cea mai bine clasată stație din Spania este Madrid Puerta de Atocha, pe locul 18.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE