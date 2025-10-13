„Suntem în discuţii. Au fost depuse patru oferte. Două sunt de tolling, o soluţie temporară, paliativă. Alte două oferte sunt pentru preluarea activelor, Umbrărescu şi o firmă din Ucraina”, a declarat Remus Borza, președintele Euro Insol și administratorul concordatar al combinatului.

Cine sunt potențialii cumpărători ai Liberty Galaţi

Dorinel Umbrărescu, în vârstă de 63 de ani, este proprietarul unor companii de construcții cu afaceri de 14,3 miliarde lei în 2022. Originar din Vrancea, Umbrărescu și-a început cariera în transporturi internaționale.

Vineri, reprezentanții celui supranumit „Regele asfaltului” au fost la combinatul siderurgic, într-o vizită de „evaluare tehnică”.

Rinat Ahmetov, în vârstă de 59 de ani, este cel mai bogat om din Ucraina.

Fondator al System Capital Management, are investiții în diverse sectoare, inclusiv parcuri solare în România, şi este patron al clubului de fotbal Şahtior Doneţk.

Două companii au propus contracte de tolling: Steel Mont din Germania și Kayseri Metal Center din Turcia.

Tollingul implică „închirierea” capacității de producție, cu materia primă și finanțarea asigurate de aceste firme. Practic, cele două firme vin cu materia primă, finanţează procesarea acesteia şi vând produsele finite.

Steel Mont, cu experiență globală în trading de oțel, propune reluarea producției de tablă groasă și o posibilă achiziție viitoare. Compania este condusă de industriașul indian Rajesh Saraiya, 56 de ani.

Kayseri Metal Center (KMC), cu 35 de ani de experiență, oferă o investiție de 300 milioane de dolari.

„Considerăm că unitatea din Galați are un potențial enorm și poate continua să exercite o influență semnificativă”, se arată într-o scrisoare de intenție transmisă de conducerea KMC, potrivit Europa Liberă.

Situația financiară a Liberty Galați

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi este deţinut de grupul Liberty al investitorului indiano-britanic Sanjeev Gupta.

Combinatul, deținut de grupul Liberty al lui Sanjeev Gupta, se află în concordat preventiv din martie, pentru a încerca să evite insolvența printr-un plan de restructurare aprobat în august de instanță și creditori.

Datoriile totale se ridică la aproximativ un miliard de euro, jumătate fiind către statul român.

În 2022, Liberty Galați a înregistrat o cifră de afaceri de 2,1 miliarde lei, în scădere de la 3,6 miliarde lei în anul precedent, și pierderi de 1,6 miliarde lei, conform datelor Ministerului de Finanțe.

Implicarea statului român în Liberty Galați

În septembrie, premierul Ilie Bolojan a înființat un Comitet interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty.

Statul, fiind cel mai mare creditor, poate solicita oricând plata anticipată a creditului de 300 milioane lei acordat de Exim Bank.

„Interes pentru repornirea combinatului există, la fel cum există și furnizori de echipamente și soluții tehnice. Dacă s-ar lua și o decizie în timp util, înainte ca dezafectarea și dezmembrarea echipamentelor, concedierea sau plecarea salariaților calificați să devină un obstacol în calea repornirii, combinatul ar avea o șansă. Fără activitate, concedierea celor peste 4.000 de salariați este iminentă”, subliniază Remus Borza urgența situației.

Repornirea producției la fostul Sidex este crucială pentru viitorul combinatului și al celor 4.900 de angajați.

Liberty Galați este cel mai mare producător de oțel integrat din România, cu o capacitate de producție de aproximativ 3 milioane de tone de oțel pe an, pentru clienți din domeniul construcțiilor, naval, petrolier și gaze, precum și cel al producției de energie regenerabilă.

