Dorinel Umbrărescu este unul dintre potențialii cumpărători. Am avut discuții”, a declarat Borza pentru sursa citată.

Liberty Galați, controlat de Sanjeev Gupta – magnatul indian implicat în numeroase controverse – se află în concordat preventiv, încercând să evite insolvența printr-un plan de restructurare aprobat recent de instanță și creditori. Datoriile totale ajung la circa un miliard de euro, dintre care statul român are de recuperat aproape jumătate de miliard, prin credite acordate de EximBank și obligații restante către ANAF.

Remus Borza afirmă că sunt discuții avansate în special cu companii românești. „Am încercat să calificăm un nou investitor sau un consorțiu de noi investitori… Suntem în discuții preponderent cu firme din România care folosesc sau comercializează produse de la Galați. Chiar și în această dimineață am discutat cu unul dintre ei, care a transmis o scrisoare de angajament către Guvern”, a precizat Borza.

Interesul lui Dorinel Umbrărescu pentru Liberty Galați nu este surprinzător, având în vedere experiența sa în industrie. Recent, omul de afaceri a preluat combinatul Oțelu Roșu, unde a promis investiții de peste 300 de milioane de euro și câteva sute de noi locuri de muncă. „Combinatul Oțelul Roşu va fi salvat și redeschis! Grup UMB, condus de domnul Umbrărescu, va investi aici peste 300 de milioane de euro și va crea peste 600 de locuri de muncă noi”, scria fostul premier Marcel Ciolacu pe Facebook.

În cazul Liberty Galați însă, situația este mult mai complicată. Potrivit lui Borza, combinatul ar avea nevoie de aproximativ 350 de milioane de euro pentru a putea reporni și funcționa la capacitate normală timp de trei luni. „Este un ciclu de producție… ai nevoie de circa 350 de milioane de euro pe 3 luni. E nevoie de un investitor serios care să își asume dezvoltarea companiei”, a explicat acesta.

Deși Sanjeev Gupta era așteptat să aducă o infuzie de capital până pe 30 septembrie, acest lucru nu s-a întâmplat. „Până azi nu a venit. Puțin probabil să vină la noapte”, a spus Borza, subliniind că Guvernul trebuie să ia în calcul atragerea unor noi investitori, eventual alături de stat.

Un nou capitol în povestea combinatului Liberty Galați atrage atenția. Sanjeev Gupta, proprietarul Liberty Steel, a pus bazele, vara aceasta, unei noi firme, Liberty Sidex Holdco SRL. Aceasta ar putea fi folosită pentru pregătirea vânzării celui mai mare combinat de oțel din România.

