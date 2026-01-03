De-a lungul timpului, Salamul de Sibiu s-a impus nu doar ca brand internațional, ci și ca marcă de tradiție cu care se identifică atât sibienii, cât și românii în general. Produsul a fost constant prezent la târguri naționale și internaționale de profil, unde a fost solicitat spre degustare, consolidându-și reputația de sortiment premium în aria geografică delimitată.

Originea exactă a salamului nu este unanim acceptată, însă documentele arată că acesta era deja popular la finalul secolului al XIX-lea în zonele Sibiului și Sinaiei. Inițial cunoscut sub denumirea de „salam de iarnă”, produsul era fabricat doar în sezonul rece, maturat timp de aproximativ 90 de zile și destinat vânzării până vara. Denumirea de „salam de Sibiu” s-a impus în anii 1930, inclusiv în comenzile Casei Regale a României.

Procesul tehnologic a fost pus la punct de doi mezelari vizionari, italianul Filippo Dozzi și germanul Josef Theil. Dozzi a deschis prima fabrică la Sinaia, în 1910, iar Theil a dezvoltat producția la Mediaș și ulterior la Sibiu. Numele produsului este legat de exporturile realizate către Imperiul Austro-Ungar, documentele purtând ștampila „Vama Sibiu”, expresie care a devenit rapid sinonimă cu produsul.

După naționalizarea din 1948, producția a trecut în administrarea statului, iar în perioada comunistă salamul de Sibiu era greu de găsit, fiind destinat mai ales circuitelor privilegiate. Renumele său a fost însă menținut prin participări la târguri internaționale și prin dezvoltarea unor noi fabrici. După 1990, producția a fost reluată și extinsă în mai multe unități din aria geografică tradițională.

În 2016, România a obținut înregistrarea Salamului de Sibiu ca produs cu Indicație Geografică Protejată (IGP), recunoaștere care garantează respectarea rețetei și a standardelor de calitate. Astăzi, doar producătorii membri ai Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu au dreptul de a fabrica acest produs, iar șase companii sunt acreditate oficial, confirmând statutul salamului de Sibiu ca unul dintre cele mai valoroase produse tradiționale românești.

În prezent, Fabrica de la Bacău (deschisă în anii 70) acoperă în proporție de 60% piața de salam de Sibiu din România. Ceilalți producători autorizați sunt: Agricola (Bacaău), Aldis (Călărași), Angst (Buftea), Reinert (Feldioara, Brașov), Cris-Tim (Timișoara) și Scandia food (Sibiu).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE