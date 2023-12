49 de alpiniști au fost evacuați din zonă luni, iar mulți dintre ei au fost tratați pentru arsuri, a precizat purtătorul de cuvânt al agenției locale de salvare, Jodi Haryawan.

„Sunt 26 de persoane care nu au fost evacuate, am găsit 14 dintre ele, trei au fost găsite în viață și 11 au fost găsite moarte”, a declarat duminică Abdul Malik, șeful Agenției de căutare și salvare din Padang, adăugând că, sâmbătă, pe munte se aflau în total 75 de excursioniști.

„Unii au suferit arsuri, pentru că era foarte cald, și au fost duși la spital. Cei care sunt răniți au fost cei care s-au apropiat de crater”, a declarat pentru AFP Rudy Rinaldi, care conduce Agenția de atenuare a dezastrelor din Sumatra de Vest.

Earlier today, Indonesias Mount Marapi volcano in the West Sumatra province erupted. The volcano spewed volcanic ash as high as 9,843 ft into the air.



