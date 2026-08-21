Centrala nucrealră Kozlodui reduce puterea cu 120 MW

Este pentru prima dată în cei 52 de ani de funcționare când centrala nucleară bulgară trebuie să reducă puterea unui reactor din cauza unor condiții hidrologice extreme.

Centrala de la Kozlodui asigură aproximativ 35% din necesarul de energie electrică al Bulgariei.

Unitatea are două reactoare de fabricație sovietică, fiecare cu o capacitate de 1.000 MW. Este vorba despre unitățile 5 și 6.

Începând de vineri, capacitatea unității 5 va fi redusă cu 120 MW, ceea ce înseamnă o diminuare de aproximativ 12% a puterii acesteia.

Măsura este necesară pentru menținerea funcționării centralei în condiții de siguranță.

Nivelul Dunării a ajuns la un nivel „critic şi fără precedent”

Compania care administrează centrala a explicat că decizia a fost determinată de situația hidrologică excepțională. Mai exact, decizia a fost luată din cauza „scăderii critice şi fără precedent a nivelului apei din Dunăre”.

Potrivit operatorului, este prima dată în istoria de 52 de ani a centralei când producția trebuie redusă din cauza condițiilor hidrologice extreme.

Nivelul scăzut al Dunării reprezintă o problemă pentru centralele energetice care utilizează apa fluviului în sistemele de răcire.

Kozlodui pregătește măsuri pentru o perioadă mai lungă de secetă

La Kozlodui a fost înființată încă din luna iulie o echipă specială care analizează situația și pune în aplicare procedurile necesare pentru menținerea funcționării în siguranță a centralei în cazul unei scăderi prelungite a nivelului Dunării.

Grupul de lucru verifică permanent instalațiile centralei și analizează soluții pentru optimizarea sistemelor de pompare și răcire.

O atenție specială este acordată stației de pompare de pe mal, sistemelor de răcire ale reactoarelor, depozitului de combustibil uzat și întregului complex hidrotehnic.

Scopul este ca centrala să poată continua să funcționeze în condiții de siguranță chiar dacă nivelul fluviului rămâne scăzut.

Și România a oprit centrala nucleară de la Cernavodă

Problema nivelului scăzut al Dunării afectează și producția de energie din alte țări europene.

Săptămâna trecută, Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, a oprit complet centrala de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Și producția de energie nucleară din Ungaria a fost afectată de scăderea nivelului fluviului.

La centrala nucleară Paks, producția a fost redusă treptat la începutul lunii, pe fondul secetei extreme și al nivelului record de scăzut al Dunării. Procesul de repunere în funcţiune a celor şase turbine oprite ar putea începe duminică, existând posibilitatea ca centrala nucleară Paks să funcţioneze din nou la capacitate maximă până joi sau vineri săptămâna viitoare, a spus premierul maghiar Péter Magyar.

Nivelurile foarte scăzute ale marilor râuri europene afectează tot mai mult sectorul energetic.

Centralele nucleare și termoelectrice care folosesc apa râurilor pentru răcire pot fi nevoite să reducă producția atunci când temperatura apei sau nivelul acesteia nu mai permit funcționarea în condiții normale.

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