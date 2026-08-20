Cum a fost salvat sistemul energetic ungar

Intervențiile tehnice de urgență efectuate în albia fluviului au reușit să ridice nivelul apei cu 15 centimetri în zona de captare, a transmis miercuri, 19 august, prim-ministrul ungar Péter Magyar. Această creștere a permis stabilizarea sistemului de răcire și a eliminat pericolul de deconectare a ultimelor două turbine active.

Situația de la Paks devenise critică, doar două dintre cele opt turbine ale centralei mai fiind operaționale. În plus, prognozele indicau o scădere accentuată a debitului Dunării, fapt ce ar fi obligat autoritățile să oprească încă o turbină și să reducă dramatic alimentarea națională cu energie.

Pentru a preveni scenariul de avarie, autoritățile au aplicat măsuri de inginerie fluvială în regim de urgență. Printre acestea s-au numărat scufundarea dirijată a două barje mari de 80 de metri pentru devierea curentului, redirecționarea de debite din canale secundare și începerea construcției unui prag de piatră pe fundul fluviului.

Centrala de la Paks ar putea funcționa la capacitate maximă de vinerea viitoare

Centrala nucleară de la Paks ar putea începe repornirea celor șase turbine oprite duminică și ar putea funcționa la capacitate maximă de săptămâna viitoare.

„Muncă uriașă, rezultat uriaș! Pragul de fund ridică deja nivelul apei cu 15-20 de centimetri. Nu trebuie să oprim cele două turbine aflate în funcțiune, iar de duminică începe și reconectarea celorlalte. De vinerea viitoare, Centrala Nucleară de la Paks va putea produce la capacitate maximă!”, a precizat prim-ministrul Péter Magyar, pe Facebook.

Ungaria a început săptămâna trecută construcția unui prag pe fundul albiei fluviului, o structură transversală similară unui baraj, pentru a regla debitul apei, lucru care era așteptat să crească nivelul apei cu până la un metru. Totuși, se estimează că finalizarea proiectului va dura câteva săptămâni.

Ca soluție pe termen scurt, guvernul a scufundat și două barje în apropiere de Paks pentru a ridica nivelul apei suficient de mult încât cele două turbine ale centralei să poată fi menținute în funcțiune în timp ce pragul din albia fluviului se afla în construcție.

Criza energetică provocată de debitul scăzut al Dunării nu s-a limitat doar la Ungaria. În România, Centrala de la Cernavodă a fost oprită din cauza imposibilității de a asigura debitul optim de răcire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE