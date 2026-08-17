Această valoare, mai precizează instituația, este de trei ori mai mică decât media multianuală a lunii august, de 3.900 mc/s.

„În aval de Porțile de Fier, debitele vor fi, în general, staționare, cu tendință ușoară de scădere”, precizează hidrologii.

Potrivit prognozei trimestriale a INHGA, debitul Dunării în august ar putea varia între un maxim de 2.000 mc/s și un minim de 1.450 mc/s.

În ceea ce privește râurile interioare, debitele medii zilnice vor rămâne relativ constante în intervalul 16-22 august.

Totuși, în a doua parte a săptămânii, sunt posibile creșteri izolate ale debitelor pe râurile mici din zonele de deal și munte din nord, vest și nord-vest, ca urmare a ploilor torențiale prognozate.

În luna august, regimul hidrologic se va situa între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Excepție fac râurile din bazinul Prahovei și bazinele superioare ale Ialomiței și Buzăului, unde valorile vor atinge 50-80%, în timp ce în bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișuri, Bârlad, Râmnicu Sărat, Siret superior, Prut și Dobrogea, acestea vor fi sub 30%.

Pe parcursul lunii august, fenomene precum scurgerile de pe versanți, torenții și viiturile rapide pot apărea în timpul ploilor torențiale, avertizează INHGA în prognoza trimestrială.

ANM a anunțat că 35 de județe vor fi lovite marți de furtuni puternice și ploi, iar meteorologii anunță o răcire cu până la 12 grade a vremii în mai multe zone.

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