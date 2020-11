Cercetările efectuate de Universitatea din Oxford au analizat efectele jucării a două jocuri video populare: Nintendo „Animal Crossing: New Horizons” și „Plants vs Zombies: Battle for Neighborville” de la Electronic Arts.

Cercetătorii au constatat că starea de fericire raportată de jucători este asociată cu timpul în care aceștia joacă jocurile preferate. Studiul s-a limitat însă la aceste două titluri, iar cercetătorii nu au concluzionat în mod explicit că starea mintală mai bună este determinată de creșterea timpului de joc.

„Cercetările noastre au arătat că jocurile video nu sunt neapărat rele pentru sănătatea ta. Există și alți factori psihologici care au un efect semnificativ asupra bunăstării unei persoane”, a spus Andrew Przybylski, director de cercetare la Oxford Internet Institute și autorul principal al studiului.

”De fapt, jocul poate fi o activitate care are legătură pozitivă cu sănătatea mintală a oamenilor, iar reglementarea jocurilor video ar putea împiedica jucătorii să aibă aceste beneficii”, a mai spus acesta.

Studiul a utilizat date și răspunsuri la sondaje de la 518 jucători pentru „Plants vs. Zombies” și 2.756 de jucători pentru „Animal Crossing: New Horizons”.

Recomandări Cum își liniștește copiii soția lui Cătălin Denciu, medicul-erou: „Tati e plecat într-o gardă mai lungă și se va întoarce acasă cu bine cândva”

Joc video vândut în 5 milioane de copii în prima lună

Este pentru prima dată când dezvoltatorii de jocuri colaborează cu cadrele universitare pentru un studiu major asupra impactului jocurilor video, mai notează sursa citată. Acesta vine după ani de dezbateri despre impactul jocurilor video asupra sănătății mintale a tinerilor și pe fondul unei pandemii care a determinat creșterea vânzărilor unor titluri.

„Animal Crossing: New Horizons”, lansat în martie, a avut un succes deosebit. Luna respectivă a vândut 5 milioane de copii digitale, cele mai multe copii digitale ale unui titlu de consolă într-o singură lună, conform SuperData a Nielsen, care analizează industria jocurilor.

Jocul de simulare socială plasează un personaj central într-un sat populat de animale și prezintă propria versiune a pieței, unde utilizatorii își pot vinde napii către personaje raton la prețuri de cinci sau șase ori mai mari, pentru a se îmbogăți.

Recomandări Raed Arafat: „În România, nu se va face vaccinare obligatorie, ci pe grupurile vulnerabile”

Cercetările ar trebui extinse pentru rezultate exacte

„Plants vs Zombies” reprezintă un ”trăgător” prin care jucătorii pot controla pe oricare dintre creaturi.

Cercetătorii au sugerat că „experiențele de competență și conexiunea socială cu ceilalți” oferite de jocuri ar fi putut contribui la aceste rezultate. Autorii au subliniat însă că ar trebui făcute cercetări suplimentare pentru a determina dacă jocurile în sine au cauzat o bunăstare mentală îmbunătățită.

Citeşte şi:

Studiu: 21% dintre companiile din România au făcut concedieri, 18% au tăiat salariile

Nestle schimbă denumirile unor bomboane pentru a elimina ofensele rasiste

PARTENERI - GSP.RO 112 milioane € prejudiciu în România, dar Italia nu-l extrădează, ci îi micșorează sentința! Motivarea e HALUCINANTĂ

PARTENERI - PLAYTECH ULTIMA ORĂ: Detalii macabre din dosarul lui Alex Bodi: ”A tăiat-o în BUCĂȚI și a pus-o în saci diferiți”

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2020. Berbecii ajung la concluzii în care cred, fără să le analizeze destul la rece

Știrileprotv.ro O asistentă medicală dezvăluie, cu lacrimi în ochi, condițiile oribile din salonul unde pacienții cu Covid-19 sunt trimiși „să moară„

Telekomsport Un medic s-a infectat voluntar cu COVID 19. Ce a descoperit anulează tot ce ştim despre coronavirus