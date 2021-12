Știri România Cercetătorii români cer ca lucrările științifice ale Elenei Ceaușescu să fie retrase din publicațiile internaționale De Andreea Archip,

Lucrările științifice publicate sub numele Elena Ceaușescu în jurnalele academice internaționale pot în continuare să fie citate de oamenii de știință, scrie The Guardian. Doi cercetători români luptă însă ca acestea să fie retrase, fiind obiectul unui fals de proporții: Elena Ceaușescu avea doar câteva clase primare și titlurile i-au fost acordate fără niciun merit, sub presiunea regimului dictatorial.