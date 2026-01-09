ROG R1, dezvoltat împreună cu Xreal, vine la pachet cu o rată de reîmprospătare impresionantă, de 240 Hz, o îmbunătățire semnificativă față de modelele anterioare Xreal.

Potrivit CNET, acești ochelari sunt o versiune actualizată a Xreal One Pro. Designul lentilelor este similar cu cel al One Pro, cu o suprafață mai plată și un câmp vizual de 57 de grade.

Ai nevoie de handheld-ul Asus sau de un laptop ca sa te poți juca

Conectat la Asus ROG Xbox Ally X sau un PC Asus, rata de reîmprospătare de 240 Hz oferă o experiență vizuală mai fluidă.

Luminozitatea de 700 de niți rămâne neschimbată, iar ROG R1 nu include și aspectul 16:10 sau rezoluția 1200p preferate de gameri, disponibile pe modelul Xreal 1S.

Prețul, deși necunoscut încă, va fi destul de piperat

Prețul și data lansării nu au fost încă anunțate, însă se estimează că vor costa mai mult decât ochelarii Xreal de până acum, adică undeva spre pragul de 800 de dolari.

Headset-ul poate fi conectat la un dock media Asus pentru schimbarea rapidă între PC-uri și console.

