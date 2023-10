Concret, elevii și părinții vor fi întrebaţi dacă sunt de acord cu testarea anti-drog în anumite condiţii, cu analize de sânge decontate de Casa de Asigurări de Sănătate şi cu o oră de educaţie anti-drog în programa şcolară.

„Este vorba despre o consultare cu părinţii şi cu elevii majori, cu privire la trei teme extrem de importante”, a spus prefectul Rareş Hopincă. El a adăugat că este vorba despre testarea în anumite condiţii, adică dacă un profesor observă un comportament atipic al elevului, cu acordul prealabil al părintelui „şi în condiţii stricte de confidenţialitate pentru a evita cu orice preţ stigmatizarea”.

A doua temă a cercetării se referă la posibilitatea efectuării unor analize medicale peridice, de sânge, cum sunt analizeze deconntate de Casa de Asigurări de Sănătate, care să cuprinsă şi markeri anti-drog.

„Pornind de la premisa că orice părinte doreşte să ştie că are un copil sănător şi dacă doreşte să ştie că un copil are inima sănătoasă, ficatul sănător, plămânii, rinichii sănătoşi, nu este cu nimic mai puţin important să ştie un părinte că are un copil care a consumat, care consumă sau nu droguri”, a spus Hopincă.

El a precizat că întrebarea pentru părinți este dacă ar fi de acord să se elibereze o adeverinţă care să ateste faptul că elevii au făcut analize medicale, dar școlile nu vor cunoaște rezultatul analizelor, acesta find „confidenţial și disponibil doar familiei”.

A treia temă se referă la introducerea sau nu în programa şcolară a unei ore de educaţie anti-drog. „Întrebăm părinţii dacă ar fi de acord ca şcoala în care învaţă copiii să facă parte dintr-un proiect pilot anti-drog, în care să fie testate efectiv o parte din măsuri”, a mai afirmat Rareș Hopincă.

Proiectul de chestionar a fost deja prezentat instituţiilor implicate şi aşteaptă până joi, 19 octombrie, sugestii inclusiv de la Agenţia Naţională Antidrog, Poliţia capitalei, Jandarmeria Capitalei și DSP.

În școlile și liceele din București învață aproximativ 150.000 de elevi.

Problema drogurilor în rândul tinerilor, după accidentul de la 2 Mai

Autoritățile au început să se preocupe mai atent de situația consumului de droguri după ce, în luna august, Vlad Pascu, un tânăr de 19 ani, a intrat cu mașina într-un grup de 8 tineri, lângă localitatea 2 Mai, și a omorât doi dintre ei. Șoferul era sub influența consumului de droguri.

După accident, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a spus că „sunt milioane de consumatori de droguri în România” și că „nu îi putem băga la puşcărie pe toți”.

Totodată, secretarul de stat în MAI, Bogdan Despescu, a afirmat recent că va fi eliminată posibilitatea de condamnare cu suspendare pentru trafic de droguri. Mai precis, este vorba despre așa-numita „Lege 2 Mai”, similară cu „Legea Anastasia”, prin care traficanții vor primi doar închisoare cu executare.

Legea Anastasia, promulgată de președintele Klaus Iohannis pe 7 iulie, spune că șoferii care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a drogurilor ori fără permis de conducere și fac accidente mortale ajung direct la închisoare, fără să poată primi suspendarea pedepsei.