Plan de listare pe bursă pentru Christian Tour

Oferta publică va include atât acțiuni nou-emise, cât și acțiuni vândute de acționarul majoritar, potrivit agenției Christian Tour.

Procesul este condiționat de aprobarea prospectului de către ASF, iar listarea este estimată pentru prima parte a anului 2026.

„Christian Tour, unul dintre cele mai recunoscute branduri de turism din România şi un operator de referinţă pe piaţa de turism organizat din România, îşi anunţă intenţia de a desfăşura o Ofertă publică iniţială şi de a urmări admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).”, anunță compania.

Christian Tour: Primul tour-operator românesc pe piața de capital

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va aproba oferta, undeva în prima parte a lunii mai, iar atunci vor fi cunoscute şi simbolul de listare la bursă, precum şi numărul de acţiuni tranzacţionate.

„Prin această tranzacţie, compania urmăreşte să susţină următoarea etapă de dezvoltare şi să îşi consolideze poziţia într-un sector care beneficiază de tendinţe structurale favorabile, atât la nivel global, cât şi local”, mai precizează agenția de turism.

„Christian Tour intenţionează să devină primul tour-operator listat pe piaţa de capital din România, oferind investitorilor expunere directă la creşterea pe termen lung a sectorului prin intermediul unuia dintre cei mai importanţi jucători ai pieţei româneşti”, precizează compania.

Profit de aproape 32 milioane de lei pentru Christian Tour

Fondată în 1997, Christian Tour a evoluat dintr-o agenţie de turism antreprenorială într-unul dintre cele mai recunoscute branduri de turism din România.

Compania a raportat rezultate în creștere în ultimii ani. În 2025, Christian Tour a înregistrat un profit net de aproximativ 31,9 milioane de lei, față de 26,2 milioane de lei în 2024.

De asemenea, compania a generat vânzări de aproape 983 milioane de lei și venituri IFRS de aproximativ 807 milioane de lei, deservind circa 369.000 de turiști.

„Timp de aproape trei decenii, Christian Tour a crescut odată cu piaţa turismului din România. (…) De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a ajuta sute de mii de români să descopere destinaţii din întreaga lume. Astăzi, piaţa intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Cererea pentru călătorii rămâne robustă, sectorul turismului din România se extinde, iar activitatea de consolidare confirmă relevanţa strategică tot mai mare a acestei industrii. Credem că acesta este momentul potrivit pentru următoarea etapă în dezvoltarea Christian Tour şi pentru avansul pieţei de capital din România.”, a spus Cristian Pandel, fondator şi CEO al Christian Tour.

Strategia Christian Tour: extindere și digitalizare

Fondurile atrase din IPO vor fi folosite pentru dezvoltarea companiei, inclusiv pentru tehnologie și extinderea platformei digitale.

Capitalul atras prin componenta de majorare a capitalului social din cadrul ofertei este destinat susţinerii următoarei etape de creştere a Christian Tour, prin consolidarea capacităţilor sale tehnologice, extinderea platformei turistice şi susţinerea dezvoltării operaţionale, transmite compania.

Compania vizează și transformarea într-o platformă OTA (Online Travel Agency), cu accent pe digitalizare și extindere online.

Christian Tour a crescut constant în ultimii ani. Numărul turiștilor a urcat de la aproximativ 297.000 în 2023 la aproape 369.000 în 2025.

„Prin această listare, ne dorim dezvoltarea unei companii de turism puternice, cu rădăcini locale, susţinută de capital autohton şi de investitori care cred în potenţialul pe termen lung al acestui sector. Ambiţia noastră este să consolidăm poziţia Christian Tour de jucător referinţă în turismul din România, cu dimensiunea, capacitatea şi performanţa pentru a concura într-o industrie internaţională tot mai dinamică”, a mai adăugat Cristian Pandel.

Venitul mediu per rezervare a crescut de la 1.282 de euro la 1.439 de euro în aceeași perioadă.

Piața turismului din România

Compania susține că piața locală are un potențial ridicat de creștere, fiind una dintre cel mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană în ceea ce privește turismul outbound.

Numărul românilor care au efectuat călătorii a crescut cu peste 30% în 2024 faţă de 2023, acesta fiind cel mai rapid ritm de creştere în Uniunea Europeană, potrivit Eurostat.

Conform Băncii Naţionale a României, cheltuielile efectuate în străinătate de călătorii români au ajuns la peste 9,5 miliarde de euro în 2025, de la 8,9 miliarde de euro în 2024, ceea ce reprezintă o creştere de 7%.

Christian Tour mizează pe creșterea veniturilor populației și pe interesul tot mai mare pentru călătorii internaționale, ceea ce ar putea susține dezvoltarea sectorului în următorii ani.