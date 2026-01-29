Primele două luni ale anului sunt, în mod constant, perioada cu cel mai mare volum de rezervări pentru vacanțe, urmate de luna iunie.

Specialiștii spun că acest fenomen poate fi explicat printr-o combinație de factori psihologici, economici și practici.

După ce au petrecut în decembrie și s-au bucurat alături de prieteni și familie, românii continuă să investească bani în vacanțe încă din primele luni ale anului.

Motivul principal este asociat cu ideea de „restart”, dar și cu dorința de a beneficia de cele mai bune oferte ale agențiilor de turism.

„Hoteluri de cinci stele, ultra all-inclusive, zboruri charter”

Cristian Pandel, CEO al Christian Tour, spune că „în primele luni ale anului există reduceri de până la 40%, iar oamenii pot beneficia de condiții foarte bune la prețuri avantajoase”.

„De ce este iunie a treia lună ca volum de rezervări, chiar în mijlocul verii? Pentru că sunt foarte mulți care nu și-au făcut rezervările și ajung să aplice pentru last-minute”, mai adaugă acesta.

De exemplu, în analiza pentru 2025, românii au ales Turcia ca destinație principală. „Hoteluri de cinci stele, ultra all-inclusive, zboruri charter, condiții excelente pentru o familie cu doi copii. Un astfel de pachet, la 1.500 de euro, este perfect pentru o vacanță de șapte nopți”, mai notează CEO-ul companiei.

Destinațiile preferate ale românilor: Turcia, Grecia, Egipt

După Turcia, românii au preferat în 2025 să călătorească în Grecia, Egipt, Spania, Tunisia, Italia, Bulgaria, dar și în Emiratele Arabe Unite. Cele mai multe rezervări s-au făcut în primele două luni ale anului trecut.

„În ianuarie și februarie, campaniile de marketing din industria turismului sunt mult mai intense. Reclamele, newsletterele și promoțiile sunt omniprezente, iar acest bombardament informațional crește probabilitatea ca oamenii să ia o decizie de cumpărare. Practic, consumatorii sunt mai expuși și mai receptivi la mesajele legate de vacanțe”, explică specialiștii în marketing pentru Libertatea.

Mai mult, „operatorii de turism, hotelurile și companiile aeriene oferă reduceri semnificative pentru rezervările făcute din timp, ceea ce stimulează cererea”.

Ce preferă românii când merg într-o vacanță?

Reprezentanții Christian Tour au mai dezvăluit, într-o întâlnire cu presa, că în 2026, turiștii români și-au schimbat preferințele de consum, fiind acum mai maturi, mai informați și mai exigenți.

„Turistul român nu mai cumpără doar o vacanță, ci și o experiență care trebuie să-i justifice timpul, banii și așteptările. Pasul de la vacanță ieftină la vacanță cu sens s-a modificat semnificativ”, transmit aceștia.

Aceștia subliniază că tendințele pe destinații au adus schimbări către experiențe autentice, turism activ și cultural, dar și „evadări” de câteva zile cu o temă specială.

Turiștii români preferă vacanțe mai dese și mai scurte, în locul unei singure vacanțe pe an, alegând destinații atractive și mai puțin aglomerate. Tocmai de aceea, compania pregătește circuite culturale, experiențe exotice și turism de aventură.

Program special pentru clienții fideli

Anul trecut, agenția de turism a înregistrat peste 400.000 de turiști, dintre care 83% au revenit. Pentru a fideliza și mai mult clienții, agenția a lansat un program special, „Travel Prime”. Nu se adună puncte ca la supermarket, dar beneficiile sunt diverse.

Printre acestea se numără tarife cu discounturi suplimentare exclusive de până la 50%, reduceri la circuite turistice și sfaturi personalizate pentru fiecare vacanță.

„Vorbim de un program de fidelizare sub formă de abonament, prin care turiștii au parte de oferte speciale și de un call-center dedicat, printre altele”, spune Cristian Pandel, CEO al Christian Tour.

Prețul unui abonament anual este de 79 de euro și poate fi utilizat de până la patru membri ai familiei. „Până în acest moment, au fost achiziționate aproximativ o mie de abonamente”, continuă reprezentantul companiei.

În plus, agenția va lansa în primăvara acestui an o platformă care va oferi oferte de la peste 600 de companii aeriene și peste un milion de cazări din întreaga lume.

Cum s-a schimbat numărul pasagerilor în 2024 vs 2025

Pentru a urmări evoluția traficului aerian de la cele două aeroporturi din București, Compania Națională Aeroporturi București a prezentat un raport pentru perioada ianuarie – septembrie 2025. Ce arată cifrele?

Luna august a înregistrat cei mai mulți pasageri: 1.833.169. Totuși, cea mai mare creștere față de 2024, de aproape 15%, s-a înregistrat în luna aprilie, când aproape 1,5 milioane de pasageri au folosit avioanele din București pentru destinații internaționale.

Analizând întreaga perioadă, aproape 13,3 milioane de persoane au părăsit România cu avionul, cu aproape trei milioane mai mult decât în întregul an 2024.

