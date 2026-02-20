Cum au aflat CIA și MI6 de planurile de război ale lui Putin

CIA și MI6 au reușit o pătrundere informativă aproape totală în planurile de război ale Rusiei. Serviciile americane și britanice au beneficiat de surse plasate la niveluri înalte în structurile de putere de la Moscova, care au oferit detalii importante despre intențiile lui Vladimir Putin, relatează The Guardian într-un amplu material jurnalistic. Cu toate acestea, informațiile nu au contat, evidențiind unul dintre cele mai mari eșecuri de comunicare și încredere diplomatică din istorie.

Jurnaliștii britanici detaliază modul în care SUA și Marea Britanie au descoperit planurile de invazie ale lui Vladimir Putin și de ce majoritatea Europei, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, le-a respins.

Aceste date au fost confirmate prin interceptări electronice masive ale comunicațiilor militare și prin monitorizarea mișcărilor logistice de la frontieră, unde prezența spitalelor de campanie și a rezervelor de sânge indica clar că trupele nu se aflau acolo doar pentru exerciții, ci pentru o confruntare iminentă. Un element inedit a fost strategia de declasificare rapidă a acestor secrete, prin care serviciile de informații au prezentat lumii întregi hărțile de invazie chiar înainte ca aceasta să înceapă, încercând să îi ia lui Putin avantajul surprizei.

În ciuda preciziei acestor avertismente, o mare parte a comunității internaționale a primit informațiile cu un scepticism profund.

Discuția telefonică dintre Putin și directorul CIA

Directorul CIA, William Burns, a călătorit în noiembrie 2021 la Moscova pentru a-l avertiza pe Vladimir Putin cu privire la consecințele devastatoare ale unei invazii în Ucraina. Nu a fost primit, dar a avut loc o convorbire telefonică, în care Putin a ignorat avertismentele, insistând asupra vulnerabilităților strategice ale Rusiei.

Conversația telefonică, precum și trei discuții aprinse față în față cu înalții oficiali ai securității lui Putin, i s-au părut extrem de amenințătoare lui William Burns. A plecat de la Moscova mult mai îngrijorat de perspectiva războiului decât fusese înainte de călătorie și i-a transmis președintelui intuiția sa.

„Biden punea adesea întrebări de tipul da/nu, iar când m-am întors, m-a întrebat dacă cred că Putin va face asta. Am spus: «Da»”, își amintește Burns. Trei luni și jumătate mai târziu, Putin a ordonat armatei sale să intre în Ucraina, ceea ce reprezintă cea mai dramatică încălcare a ordinii de securitate europeană de la cel de-Al Doilea Război Mondial încoace.

Momentul deciziei lui Putin

Analiștii CIA cred că decizia lui Putin de a invada Ucraina a fost luată în prima jumătate a anului 2020, pe fondul izolării cauzate de pandemie și al dorinței de a-și consolida locul în istoria Rusiei. În primăvara lui 2021, Rusia a început să-și adune trupele la granițele Ucrainei, iar SUA au detectat indicii ale unor posibile acțiuni militare. Totuși, după un summit între Joe Biden și Vladimir Putin în iunie 2021, tensiunile păreau să se fi calmat. Abia retrospectiv a devenit clar că Putin decisese deja să adopte o strategie nediplomatică.

În septembrie 2021, trupele rusești au început o nouă concentrare de forțe la granița cu Ucraina. SUA și Marea Britanie au avut acces la informații detaliate care sugerau o invazie iminentă, inclusiv planuri de ocupare a Kievului. În noiembrie, Avril Haines, directoarea serviciilor naționale de informații din SUA, și șeful MI6, Richard Moore, au prezentat aceste informații aliaților NATO.

„Am simțit că dovezile pe care le-am prezentat au fost copleșitoare. Nu este ca și cum am ascuns ceva ce, dacă l-ar fi văzut, ar fi făcut toată diferența”, a spus Jake Sullivan, consilierul pe securitate națională al lui Biden, despre motivul pentru care aliații europeni nu i-au crezut pe americani. „Erau pur și simplu cuprinși de convingerea că acest lucru pur și simplu nu avea sens”, a adăugat acesta.

Motivele pentru care CIA și MI6 nu au fost crezute

La Paris și Berlin, la fel ca la Kiev, agențiile de informații au interpretat consolidarea forțelor armate nu ca pe un plan de război, ci ca pe o cacealma pentru a pune presiune pe Ucraina. Motivele pentru care serviciile americane și britanice nu au fost crezute sunt complexe și adânc înrădăcinate în eșecurile din trecut și în prejudecățile politice ale vremii, susțin jurnaliștii de la The Guardian.

În primul rând, memoria colectivă era încă marcată de greșeala catastrofală din anul 2003, când serviciile americane au susținut eronat că Irakul deține arme de distrugere în masă. Această „umbră a Irakului” a făcut ca liderii din Franța și Germania să privească rapoartele de la Washington cu neîncredere, bănuind că există o agendă politică ascunsă. Mai mult, oficialii de la Paris și Berlin operau pe baza unei logici raționale, considerând că o invazie totală ar fi un act de autodistrugere economică și diplomatică pentru Rusia, o mișcare pe care Putin nu ar face-o niciodată.

Nici măcar Polonia, în mod tradițional agresivă față de Rusia, nu a fost convinsă de ideea unei invazii la scară largă. „Am presupus că SVR și GRU (agențiile de informații) îi vor spune lui Putin că ucrainenii nu-i vor primi pe ruși cu flori și prăjituri proaspăt coapte”, a declarat Piotr Krawczyk, șeful serviciului de informații externe al Poloniei, potrivit publicației citate.

Reacția Ucrainei, în urma avertismentelor

De asemenea, în ciuda avertismentelor, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski a minimizat pericolul. Temându-se de o criză economică și politică, Zelenski a evitat să semene panică, ceea ce a întârziat pregătirile pentru apărare. „Respirați adânc, calmați-vă și nu alergați să vă aprovizionați cu alimente și chibrituri”, le-a spus el ucrainenilor într-un mesaj video din ianuarie 2022. Această atitudine a fost criticată ulterior, mai ales după ce invazia a prins Ucraina nepregătită.

La începutul anului 2022, CIA și MI6 au obținut detalii precise despre planurile Rusiei, inclusiv atacuri din multiple direcții și o tentativă de asasinare a lui Zelenski. Directorul CIA a călătorit la Kiev pentru a-l informa personal pe președintele ucrainean, dar răspunsul a fost dezamăgitor. Zelenski a continuat să respingă avertismentele, convins că panica ar face mai mult rău decât bine.

Potrivit The Guardian, această decizie a fost influențată și de consilierii săi, care considerau improbabilă o invazie la scară largă.

Începerea invaziei Rusiei în Ucraina

Pe 24 februarie 2022, Putin a anunțat începerea „operațiunii militare speciale”, iar primele rachete au lovit Kievul. Zelenski a refuzat să părăsească capitala, devenind un simbol al rezistenței ucrainene. Totuși, atât SUA, cât și Marea Britanie au subestimat inițial capacitatea Ucrainei de a rezista și au supraestimat forța militară a Rusiei.

„Am crezut că rușii ar fi mai eficienți inițial – ar lua Kievul în câteva săptămâni, iar apoi ucrainenii s-ar regrupa“, a declarat Avril Haines, directoarea serviciilor naționale de informații a lui Biden.

După patru ani de război, bilanțul este devastator: sute de mii de soldați ruși morți și 13% din teritoriul Ucrainei ocupat de Rusia.

