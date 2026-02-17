Aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată pentru războiul din Ucraina

Conform unui sondaj realizat de INSCOP Research în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, 54,9% dintre români consideră Rusia vinovată pentru declanșarea războiului din Ucraina, potrivit Informat.ro. Procentul este în scădere față de mai 2022, când 71,2% împărtășeau această opinie.

„Datele arată trecerea de la un consens inițial puternic al atribuirii vinovăției pentru declanșarea războiului, către o fragmentare progresivă a percepțiilor.

Opinia publică devine mai permeabilă la narațiuni alternative alimentate de războiul informațional fără precedent. Creșterea ponderii celor care atribuie vina altor actori decât Rusia indică polarizare și diversificare în interpretarea geopolitică, pe fondul absenței unor linii curajoase de comunicare strategică asumate de clasa politică”, a transmis și Remus Ștefureac, directorul INSCOP.

14% dintre români consideră Ucraina vinovată de războiul cu Rusia

Pe lângă cei care consideră Rusia responsabilă, 14,1% dintre respondenți indică Ucraina, 7,7% SUA, 9% Uniunea Europeană, iar 3,5% alți actori. Ponderea celor care nu au oferit un răspuns este de 10,8%. Aceste date reflectă evoluția percepțiilor publice din mai 2022 până în prezent.

„Această cercetare prezintă percepția românilor față de diverse teme direct legate de războiul din Ucraina sau aspecte importante ce țin de securitatea țării. Cercetarea validează existența unor tendințe îngrijorătoare la nivelul societății, accentuate de evenimente interne și externe, slab răspuns instituțional și campanii de dezinformare”, a explicat și George Scutaru, directorul general al New Strategy Center.

Metodologia sondajului, conform Informat.ro, a inclus interviuri telefonice realizate cu 1100 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată din România. Marja de eroare este de ±3%, cu un grad de încredere de 95%.

Cum a început războiul din Ucraina în februarie 2022

Războiul din Ucraina a început la 24 februarie 2022, când Rusia a lansat o invazie militară pe scară largă asupra teritoriului ucrainean. Atacul a venit după luni de tensiuni și după ce Rusia a recunoscut independența regiunilor separatiste Donețk și Lugansk, din estul Ucrainei. În dimineața zilei de 24 februarie, au fost raportate explozii în mai multe orașe, inclusiv în capitala Kiev, iar trupele ruse au intrat în Ucraina din mai multe direcții.

În primele săptămâni de conflict, forțele ruse au avansat în nord, est și sud. Lupte grele au avut loc în jurul Kievului, dar și în orașe precum Harkov, Mariupol și Herson. La finalul lunii martie 2022, trupele ruse s-au retras din zona Kievului și din nordul Ucrainei, iar confruntările s-au concentrat în estul și sudul țării.

În toamna anului 2022, Ucraina a lansat contraofensive în regiunile Harkov și Herson, recucerind teritorii ocupate anterior de armata rusă. În același an, Rusia a anunțat anexarea regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, după organizarea unor referendumuri care nu au fost recunoscute de Ucraina și de majoritatea statelor occidentale.

Pe parcursul anilor 2023 și 2024, luptele au continuat în special în estul Ucrainei, în regiunea Donbas. Frontul s-a stabilizat pe anumite porțiuni, dar confruntările armate, bombardamentele și atacurile cu drone și rachete au continuat. Infrastructura energetică și orașele din apropierea liniei frontului au fost afectate în mod repetat.

La aproape patru ani de la începutul războiului, Ucraina a recucerit de la ruși 201 kilometri pătrați în cinci zile, profitând de colapsul sistemelor de telecomunicații ale inamicilor. Acesta este cel mai rapid avans teritorial din 2023, datorită unei erori în comunicațiile rusești.

