Cine e Alexandru Hazem Kansou, noul președinte PSD Sector 4, ales în locul lui Daniel Băluță

Alexandru Hazem Kansou a fost City Manager al Sectorului 4

Kansou Alexandru Hazem, City Manager al Sectorului 4 până la acest moment, a declarat venituri de aproape 65.000 de euro din funcții publice în anul fiscal 2024, potrivit unei investigații realizate de Buletin de București.

Aceste câștiguri provin din mai multe funcții publice deținute succesiv în instituții și companii de stat, susținute de legături politice, după cum reiese din declarația de avere.

Kansou Alexandru Hazem a ocupat, de-a lungul timpului, mai multe poziții în cadrul unor entități de stat aflate sub influența Partidului Social Democrat (PSD). În toamna anului 2024, a fost numit City Manager al Sectorului 4, condus de primarul Daniel Băluță, și a fost ales consilier general în CGMB.

Acesta nu este la primul său mandat în CGMB. În 2020, a fost consilier general din partea PNL, dar a fost exclus din partid după ce a votat bugetul Capitalei propus de Gabriela Firea, pe atunci primar general PSD, în ciuda opoziției exprimate de PNL București. Ulterior, a fost cooptat în rândurile PSD, partid alături de care și-a continuat cariera politică.

Ce avere are Kansou Alexandru Hazem

Declarațiile de avere depuse de Hazem scot la iveală un parcurs plin de funcții bine remunerate. Înainte de actualele sale poziții, el a fost director în cadrul Societății de Transport Voluntari, Publivol Creativ S.A., Societatea Națională de Radiocomunicații S.A., Biroul de Turism pentru Tineret S.A. și Romaero S.A. Majoritatea acestor entități sunt controlate de PSD, conform Buletin de București.

Conform declarației de avere din 2024, Kansou a obținut venituri substanțiale din multiple surse publice. Cele mai mari sume provin de la Societatea Națională de Radiocomunicații și Societatea de Transport Voluntari (STV), aceasta din urmă fiind sub controlul primarului PSD Florentin Pandele.

În total, veniturile sale anuale din funcții publice au atins aproape 65.000 de euro, echivalentul a aproximativ 5.500 de euro pe lună.

Pe lângă veniturile raportate, Kansou și soția sa, Stan Ioana Cristina, dețin un apartament în București, o casă de 430 de metri pătrați în Tunari (Ilfov) și două terenuri intravilane, unul de 1.000 mp și altul de 370 mp.

Familia mai deține două mașini Mercedes din 2018, bijuterii și ceasuri în valoare de 26.000 de euro, precum și un cont bancar de peste 90.000 de euro. În 2023, cuplul a contractat un credit de 17.000 de euro de la Porsche Leasing, scadent în 2027.

Cine este soția lui Kansou Alexandru Hazem

Stan Ioana Cristina, soția lui Kansou, este și ea angajată în sectorul public. Conform declarației de avere din 2024, aceasta a câștigat peste 30.000 de euro din salarii obținute de la Primăria Sectorului 4, unde ocupă funcția de director executiv, și de la Ministerul Familiei, condus anterior de Gabriela Firea.

Anterior, ea a lucrat și pentru compania publică Totul Verde S.A., cunoscută drept administrația domeniului public din Sectorul 4, condus de edilul Daniel Băluță.

Contactat de Buletin de București, Kansou Alexandru Hazem a declarat că funcțiile menționate în declarația sa de avere au fost deținute succesiv, nu simultan.

„O eroare care se face în mod uzual când se citesc declarațiile de avere este faptul că se consideră declarația veniturilor ca fiind toate locuri de muncă deținute în paralel, în realitate veniturile se declară pentru întregul an fiscal anterior, de la toate locurile de muncă, chiar dacă nu le mai deții la momentul declarației și chiar dacă acestea au fost deținute succesiv și nu simultan”, a explicat el.

Hazem a confirmat că, până în prezent, deținea doar două funcții publice: cea de city manager al Sectorului 4 și cea de consilier general în CGMB. Întrebat despre relația sa cu Gabriela Firea și Florentin Pandele, acesta a precizat: „Ne cunoaștem atât cu Gabriela Firea cât și cu Florentin Pandele, am lucrat împreună, însă nu avem o relație de rudenie nici în sensul codului civil, nici în sens religios”.

Cu toate acestea, Buletin de București a remarcat că Hazem a fost fotografiat în mai multe rânduri alături de soții Firea și Pandele și a distribuit frecvent pe rețelele sociale mesaje publicate de aceștia. În plus, în 2023, a fost surprins la o gală stând alături de cuplul Firea-Pandele, eveniment pentru care a postat ulterior o fotografie pe pagina sa de Facebook.

Kansou Alexandru Hazem a fost premiat de BOR în 2024

În 2024, Kansou Alexandru Hazem a fost premiat de Biserica Ortodoxă Română pentru „activitatea remarcabilă în promovarea valorilor creștine”.

Premiul i-a fost acordat pentru colaborarea sa cu Radio Trinitas și Trinitas TV în cadrul Societății Naționale de Radiocomunicații (RADIOCOM), după cum a anunțat chiar el pe rețelele sociale.

De asemenea, de-a lungul carierei sale, Kansou Alexandru Hazem a fost în centrul mai multor controverse. În 2020, după excluderea sa din PNL, a fost numit director al Societății de Transport Public București (STB) de către Gabriela Firea, în urma votului său favorabil pentru bugetul Capitalei. Acesta a fost momentul care a marcat tranziția sa către PSD, partid în care deține în prezent funcția de secretar executiv al filialei din București.

