Numele ei e Elizabeth MacDonough. Iar ce face ea acum i-ar putea schimba chiar și viitorul politic lui Trump.

Cine este Elizabeth MacDonough, femeia care decide dacă legea lui Trump e „legală”

În spatele ușilor închise din Senatul american, MacDonough joacă rolul de arbitru al legalității legislative. Deși nu are putere de vot, opinia ei este luată foarte în serios, fiind considerată parlamentarul-șef al Senatului american, adică persoana care verifică dacă legile respectă regulile interne ale camerei superioare. Este prima femeie din istorie care ocupă acest post din 2012 încoace. A fost numită în funcție de democratul Harry Reid, dar a servit cu discreție atât sub republicani, cât și sub democrați.

Are o carieră de peste două decenii în legislativul american și a fost angajată și în Departamentul de Justiție. Este cunoscută pentru modul sobru, tehnic și echilibrat în care își exprimă opiniile, dar aceste opinii pot schimba complet direcția unei legi.

A mai oprit o dată o lege controversată, în 2021

MacDonough a fost deja în centrul unei alte controverse importante în urmă cu doar câțiva ani. În 2021, a spus că o prevedere care includea creșterea salariului minim nu putea fi parte dintr-un pachet bugetar. Atunci, unii democrați au cerut ca decizia ei să fie ignorată.

Recomandări Pacienții unui spital din Prahova, pe cale să fie externați forțat: „96% sunt imobilizați, mulți dintre ei nu au casă sau familie”

Acum, când MacDonough a decis că unele articole din legea fiscală promovată de Trump încalcă regulile Senatului, unii republicani cer exact același lucru: fie să nu fie luată în seamă, fie să fie dată afară.

Ce prevede „marea și frumoasa lege” de 1.000 de pagini

„Big Beautiful Bill” este numele folosit de Trump pentru noul plan fiscal propus de republicani. Este un proiect uriaș, de 1.000 de pagini, care include reduceri masive de taxe și modificări în mai multe programe sociale. Printre prevederile-cheie:

Tăieri de fonduri pentru Medicaid, programul medical destinat persoanelor cu venituri mici.

Schimbări în programul de ajutoare alimentare SNAP.

Eliminarea taxelor pe bacșișuri.

Modificări în plata orelor suplimentare.

🚨 JUST IN: President Trump announces plan to bring deportations to a "BARE MINIMUM of 1 million illegal aliens per year."pic.twitter.com/V2utBHVsAu — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 26, 2025

Trump a cerut ca legea să fie adoptată până pe 4 iulie, de Ziua Independenței. Până acum, proiectul a trecut de Camera Reprezentanților și a ajuns în Senat, unde a fost modificat. Deși republicanii dețin majoritatea, sunt împărțiți în privința unor puncte sensibile, ceea ce face ca adoptarea să nu fie garantată.

Recomandări Dumitru Dragomir și Ioan Bendei așteaptă „fluierul prescripției” în dosarul mitei de 3 milioane de euro de la RCS&RDS. Avocatul Tudorel Toader: „Fapta era prescrisă cu 5 ani înainte de trimiterea în judecată”

Ce a spus MacDonough și de ce e atât de grav

Elizabeth MacDonough a atras atenția că mai multe articole din proiectul de lege încalcă „Regula Byrd”, o normă din 1985 care spune că o lege bugetară nu poate conține măsuri care schimbă politicile publice, ci doar cheltuieli și venituri.

Proiectul republican este o „lege de reconciliere bugetară”, ceea ce înseamnă că poate fi adoptată cu o majoritate simplă (51 de voturi), fără riscul de a fi blocată prin filibuster, adică de opoziția democrată. Dar pentru a putea beneficia de acest statut, trebuie să respecte regula Byrd.

MacDonough a identificat câteva prevederi care încalcă această regulă, printre care:

O limitare a posibilității statelor de a cere fonduri federale suplimentare pentru Medicaid.

O schimbare care îngreunează aplicarea sancțiunilor pentru dispreț față de Congres – o măsură care părea să protejeze administrația Trump.

Ea a anunțat că va analiza și alte secțiuni din lege, iar opiniile sale pot duce la eliminarea unor părți esențiale din textul inițial.

Republicanii reacționează: „Trebuie concediată!”

Declarațiile Elizabethei MacDonough au stârnit furie în rândul unor senatori republicani. Tommy Tuberville, senator din Alabama, a scris pe platforma X: „Victoria zdrobitoare a lui Trump a fost un MANDAT de la 77 de milioane de americani. Legea Big Beautiful Bill îndeplinește acel mandat. Parlamentarul încearcă să-l submineze și trebuie concediată!”

Recomandări Guvernul Bolojan a decis să taie sporurile pentru condiții vătămătoare de muncă a sute de mii de bugetari. Sindicatul Europol a reacționat dur

Did Harry Reids Senate Parliamentarian not get the memo?



President Trumps landslide victory was a MANDATE from 77 million Americans.



The One Big Beautiful Bill delivers on that mandate.



The Parliamentarian is trying to UNDERMINE the Presidents mandate and should be fired. — Coach Tommy Tuberville (@SenTuberville) June 26, 2025

Senatorul Roger Marshall din Kansas a cerut ca durata mandatului parlamentarului să fie limitată prin lege. „În 2001, un alt parlamentar a fost concediat pentru o situație similară. Acum e 2025. Trebuie să o facem din nou”, a spus el.

This bill has something in it that will benefit every American.



We must get President @realDonaldTrumps bill across the finish line. pic.twitter.com/B14h5aJPil — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) June 25, 2025

Senatorul John Cornyn din Texas a criticat faptul că „o funcționară nealeasă” poate bloca o lege votată de o majoritate aleasă democratic.

Dar nu toți republicanii o vor afară

Liderul republican din Senat, John Thune, a încercat să calmeze spiritele și a declarat că nu susține ideea concedierii lui MacDonough. El a comparat opiniile ei cu niște „denivelări în drum” și a sugerat că partidul poate adapta legea astfel încât să respecte regulile.

The @SenateGOP is working to get to 51 votes on reconciliation.



But one thing is clear: we must avoid the $4 trillion tax increase on the American people that would come if we do not pass the One Big Beautiful Bill. pic.twitter.com/bIu6zIxnYS — Senator Pete Ricketts (@SenatorRicketts) June 26, 2025

Thune a spus că un vot ar putea avea loc vineri, dar nu e clar dacă republicanii vor reuși să se pună de acord în timp util pentru modificări.

Dacă Senatul votează forma modificată a legii, aceasta trebuie să fie aprobată din nou de Camera Reprezentanților. Însă acolo, unii republicani au spus deja că nu sunt de acord cu schimbările aduse în Senat. Proiectul nu poate ajunge la biroul lui Donald Trump pentru semnare decât dacă ambele camere votează aceeași versiune.

„Președintele este ferm. Vrea să vadă această lege pe biroul său până de Ziua Independenței”, a declarat Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Elizabeth MacDonough este cea care decide dacă ce vor politicienii respectă regulile. Iar în Statele Unite, chiar și Donald Trump trebuie, cel puțin formal, să respecte regulile sau să le modifice legal.