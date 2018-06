Muncitorul Sergiu Todiță a decedat în seara de 5 iunie, la trei săptămâni de la accidentul de muncă din oțelărie. Un recipient co oțel topit a cedat arzând de vii patru munitori. Originar din Republica Moldova, Sergiu Todiță era de mulți ani în Italia, era căsătorit și avea o fiică în vârstă de 13 ani.

Patru muncitori au fost stropiți cu oțel lichid, topit la 1.300 de grade, în dimineața zilei de 13 mai, la oțelăriile „Acciaierie Venete” în zona industrială din Padova, după ce un suport care susținea un recipient prin care curgea oțel topit a cedat. Doi dintre muncitorii arși, au fost încă de la început în stare foarte gravă. Românul Marian Bratu și Sergiu Todiță din Republica Moldova, au suferit arsuri pe aproape tot corpul, arată rotalianul.ro.

Muncitorii arși cu oțel au fost puși sub dușuri

„Păreau că se topesc sub căldura insuportabilă, nu pot uita cum i-am văzut”, spunea Gianni Gallo un muncitor prezent în acel moment la locul accidentului.

Muncitorul italian a povestit cum a avut loc accidentul: „A fost ca un cutremur, s-a auzit un vuiet care m-a ridicat practic de la sol, mi-a fugit pământul de sub picioare. S-a auzit un zgomot puternic și era foc peste tot. Eu eram sus, la nivelul recipientului, ceilalți erau jos și m-am repezit pe scări, spre ei, să îi ajut. În timp ce fugeam m-am trezit față în față cu Todiță, care era tot ars și cerea ajutor, dar a mai găsit puterea să-mi spună că celălalt coleg, Marian Bratu, rămăsese dedesubt. ‘E și Bratu jos, ajută-l…‘, mi-a zis. După ce l-am dus pe Todiță la infirmerie, m-am întors. Cu un alt coleg, nu-mi amintesc cu cine, l-am găsit și pe Bratu. L-am ridicat de sub brațe și l-am dus la infirmerie. Între timp, medicii de la SUEM, la telefon cu compania, ne-au sfătuit să-i punem sub dușuri și am făcut-o. Urlau de durere…”.

Celălalt muncitor grav rănit, Marian Bratu, un român în vârstă de 43 de ani, este încă în stare critică. Alți doi angajați au fost răniți mai ușor, Simone Vivian, de 35 de ani, din Dolo, care a fost externat a doua zi după accident și David Di Natale, internat în spital la Verona cu arsuri și cu un picior fracturat.