Mărturia logodnicei

Gestul i-a scos din minți pe agresori. L-au înconjurat și l-au bătut crunt; Giacomo s-a prăbușit, s-a lovit la cap și a murit instantaneu. Bărbatul abia plecase dintr-un club din centrul vechi, unde fusese la un concert cu logodnica sa, Sara Tongiani, și câțiva apropiați. La tragedia a asistat de fiul său de doar 11 ani, care a privit neputincios cum tatăl său își dă ultima suflare.

Sara Tognocchi, partenera victimei, se afla alături de fiul de 11 ani și a văzut grupul agresându-l pe Bongiorni: „A murit din cauza loviturilor”, a declarat ea pentru Corriere della Sera. „În iulie urma să ne căsătorim și să ne mutăm împreună într-o casă nouă”, a adăugat femeia.

„În seara aceea, fratele meu și Giacomo le-au spus acestor tineri să nu mai arunce cu sticle. Ei i-au încercuit. Au mai venit și alții și au început să îi lovească. S-au oprit din a-l lovi pe Giacomo doar când și-au dat seama că l-au omorât. În acel moment au fugit”.

Copilul îl ținea de mână și îl implora: „Tati, ridică-te, te rog!”

„Câțiva trecători au sărit în ajutor, iar doi tineri au început manevrele de resuscitare. Am alergat la el și i-am susținut capul, dar îi curgea sânge din urechi. Fiul lui îl ținea de mână și îl implora: «Tati, ridică-te, te rog!»”, a povestit îngrozită femeia.

Suspecții majori, plasați sub arest de către Parchetul din Massa, au fost identificați în persoana cetățenilor români Ionuț Alexandru Miron și Eduard Alin Căruțașu.

În cazul complicelui minor, măsura reținerii a fost dispusă de Parchetul pentru Minori din Genova. Identificarea făptuitorilor a fost posibilă datorită coroborării probelor cu înregistrările sistemelor de supraveghere video. După interogatoriu, s-a dispus măsura preventivă a reținerii.

Cei trei sunt acuzați de omor voluntar, fiind identificați rapid de carabinieri după vizionarea camerelor de supraveghere și audierea martorilor. Anchetatorii au efectuat deja percheziții și au ridicat probe pentru a reconstitui exact filmul crimei, procurorul Piero Capizzoto confirmând eficiența intervenției autorităților în acest caz.

Bătaie cruntă

În zilele următoare, toți inculpații vor intra în etapa interogatoriilor: minorul va fi prezentat în fața judecătorului de instrucție (GIP) din cadrul Tribunalului pentru Minori din Genova, în timp ce cei doi majori vor fi audiați de GIP-ul de la Tribunalul din Massa.

Suspecții își vor susține apărarea în fața judecătorilor, în timp ce autopsia programată zilele acestea va stabili exact cum a murit victima. Tragedia a avut loc în jurul orei 1.00 noaptea, după o seară relaxantă petrecută de Bongiorni în centrul orașului, alături de logodnică, fiul de 11 ani și cumnatul său.

Grupul ieșise de la un spectacol și se oprise la o terasă din apropiere, nu departe de locul unde se distrau agresorii. Totul ar fi plecat de la faptul că tinerii aruncau cu sticle, iar victima le-ar fi reproșat acest comportament. Din păcate, situația a scăpat de sub control în câteva secunde. Altercația verbală s-a transformat fulgerător într-o bătaie cruntă.

Giacomo Bongiorni a încasat lovituri repetate, iar în cursul atacului s-a prăbușit și s-a lovit puternic la cap. Anchetatorii suspectează că acest traumatism i-a provocat moartea. O a doua victimă a conflictului a suferit răni grave și se află acum sub supraveghere medicală la spital.

Cine a fost Giacomo Bongiorni

Reacția comunității a fost una profundă. Primarul Francesco Persiani a vorbit despre o „violență nemaiîntâlnită”. „În numele orașului, îmi exprim durerea profundă și consternarea uriașă față de acest episod de o violență nemaiîntâlnită, care a zguduit întreaga comunitate”, a declarat Persiani. „Transmit cele mai sincere condoleanțe și întreaga mea susținere familiei lui Giacomo Bongiorni, greu încercată de o tragedie atât de nedreaptă”.

Episcopul Mario Vaccari îndeamnă la reflecție după crima din Massa, subliniind cruzimea disproporționată și viteza cu care conflictul a devenit fatal. El a ridicat problema modelelor pe care societatea adultă le oferă noilor generații.

Orașul se pregătește pentru un marș al tăcerii cu lumânări, în amintirea lui Giacomo. Recunoscut pentru bunătatea sa, Giacomo fusese fotbalist la San Vitale Candia până în 2012. Foștii săi colegi l-au omagiat, numindu-l „un tânăr extraordinar, plin de viață și respectuos”.