Ce este IRGC și cum a început?

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), aripa de elită a armatei iraniene, a susținut regimul iranian timp de decenii. Are sarcina atât de a combate inamicii din străinătate, cât și de a înăbuși protestele interne.

IRGC există pentru a „proteja” teocrația. După ce ultimul monarh al Iranului a fost detronat în 1979, diverse grupuri paramilitare care au contribuit la grăbirea căderii sale s-au unit în IRGC. Acesta a rezistat încercărilor inițiale de a fi încorporat în armata Iranului și și-a consolidat puterea în timpul desfășurării sale în războiul Iran-Irak din anii 80.

Astăzi, este cea mai puternică ramură a armatei iraniene, independentă de armata regulată. Cuprinzând între 150.000 și 190.000 de soldați, are o armată, o marină, o forță aeriană și o aripă de informații și s-a integrat, de asemenea, în economia civilă a Iranului.

Ce este Forța Quds?

Forța Quds este o unitate expediționară formată din cei mai buni luptători ai IRGC. Inițial, a fost însărcinată cu operațiuni externe, începând cu Hezbollah în Liban.

De atunci, forța a sprijinit mai mulți actori nestatali din Orientul Mijlociu, de la Hamas în Gaza la Houthi în Yemen și chiar talibanii în Afganistan în anii 90.

Ce este Basij?

Basij – o altă dintre cele cinci ramuri ale IRGC – operează ca poliția: vizibil, la nivel de stradă, intern. Însemnând „mobilizare” în farsi, Basij este un grup de voluntari care adună membri din toată țara, adesea din medii mai sărace și mai conservatoare.

Are sarcina de a susține regimul pe plan intern și de a impune moralitatea islamică în rândul publicului.

