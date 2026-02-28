„Cu puțin timp în urmă, armata Statelor Unite a început operațiuni de luptă majore în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri și teribili. Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, baza noastră de peste mări și aliații noștri din întreaga lume. Timp de 47 de ani, regimul iranian a scandat «Moarte Americii» și a dus o campanie nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă, vizând Statele Unite, trupele noastre și oameni nevinovați din multe, multe țări.

Printre primele acțiuni ale regimului s-a numărat susținerea unei preluări violente a Ambasadei SUA la Teheran, ținând ostatici zeci de americani timp de 444 de zile. În 1983, reprezentanții Iranului au efectuat bombardamentul cazărmii pușcașilor marini din Beirut, care a ucis 241 de militari americani. În 2000, știau și probabil au fost implicați în atacul asupra USS Cole. Mulți au murit. Forțele iraniene au ucis și mutilat sute de militari americani în Irak. Reprezentanții regimului au continuat să lanseze nenumărate atacuri împotriva forțelor americane staționate… în Orientul Mijlociu în ultimii ani, precum și navele navale și comerciale americane de pe rutele maritime internaționale. A fost teroare în masă și nu o vom mai tolera.

Din Liban până în Yemen și din Siria până în Irak, regimul a înarmat, antrenat și finanțat miliții teroriste care au îmbibat pământul cu sânge și măruntaie. Și Hamas, reprezentantul Iranului, a lansat monstruoasele atacuri din 7 octombrie asupra Israelului, masacrând peste 1.000 de oameni nevinovați, inclusiv 46 de americani, luând în același timp ostatici 12 dintre cetățenii noștri. A fost brutal. Ceva cum lumea nu a mai văzut până acum.

Iranul este principalul stat sponsor al terorismului din lume și tocmai a ucis recent zeci de mii de proprii cetățeni pe stradă în timp ce protestau. Politica Statelor Unite, în special a administrației mele, a fost întotdeauna ca acest regim terorist să nu poată avea niciodată o armă nucleară. O voi spune din nou. Nu pot avea niciodată o armă nucleară.

De aceea, în operațiunea „ciocanul de la miezul nopții” din iunie anul trecut, am distrus programul nuclear al regimului la… Fordow, Natanz și Isfahan.

După acel atac, i-am avertizat să nu-și reia niciodată urmărirea malițioasă a armelor nucleare și am căutat în repetate rânduri să facem o înțelegere. Am încercat. Ei au vrut să o facă. Nu au vrut să o facă. Din nou, au vrut să o facă. Nu au vrut să o facă. Nu știau ce se întâmplă. Doar au vrut să practice răul.

Dar Iranul a refuzat, așa cum a făcut-o timp de decenii și decenii, a respins fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile lor nucleare și nu mai putem suporta.

În schimb, au încercat să-și reconstruiască programul nuclear și să continue dezvoltarea de rachete cu rază lungă de acțiune care pot acum amenința prietenii și aliații noștri foarte buni din Europa, trupele noastre staționate în străinătate și ar putea ajunge în curând în patria americană. Imaginați-vă cât de încurajat ar fi acest regim dacă ar avea vreodată și ar fi fost efectiv înarmat cu arme nucleare ca mijloc de a-și transmite mesajul.

Din aceste motive, armata Statelor Unite întreprinde o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură foarte malefică și radicală să amenințe America și interesele noastre naționale de securitate fundamentală. Vom distruge rachetele lor și… să le distrugă industria de rachete. Va fi complet, din nou, distrusă.

Vom anihila marina lor. Ne vom asigura că intermediarii teroriști din regiune nu mai pot destabiliza regiunea sau lumea și nu pot ataca forțele noastre și nu vor mai folosi IED-urile sau bombele de pe marginea drumului, așa cum sunt uneori numite, pentru a răni și ucide atât de grav mii și mii de oameni, inclusiv mulți americani.

Și ne vom asigura că Iranul nu obține o armă nucleară. Este un mesaj foarte simplu. Nu vor avea niciodată o armă nucleară.

Acest regim va învăța în curând că nimeni nu ar trebui să conteste puterea și puterea Forțelor Armate ale Statelor Unite. Am construit și reconstruit armata noastră în prima mea administrație și nu există nicio armată pe pământ nici măcar apropiată de puterea, forța sau sofisticarea ei. Administrația mea a luat toate măsurile posibile pentru a minimiza riscul pentru personalul american din regiune. Chiar și așa, și nu fac această afirmație cu ușurință, regimul iranian încearcă să ucidă. Viețile eroilor americani curajoși se pot pierde și putem avea victime. Acest lucru se întâmplă adesea în război. Dar facem… asta, nu pentru moment. Facem asta pentru viitor și este o misiune nobilă.

Ne rugăm pentru fiecare membru al serviciului militar care își riscă viața cu altruism pentru a se asigura că americanii și copiii noștri nu vor fi niciodată amenințați de un Iran înarmat cu arme nucleare. Îi cerem lui Dumnezeu să ne protejeze toți eroii aflați în pericol și avem încredere că, cu ajutorul Său, bărbații și femeile din forțele armate vor învinge. Îi avem pe cei mai mari din lume și ei vor învinge.

Membrilor Gărzii Revoluționare Islamice, forțelor armate și tuturor polițiștilor, le spun în această seară că trebuie să depuneți armele și să aveți imunitate completă sau, în caz contrar, să vă confruntați cu o moarte sigură. Așadar, depuneți armele. Veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau vă veți confrunta cu o moarte sigură.

În cele din urmă, marelui și mândru popor al Iranului, le spun în această seară că ceasul libertății voastre este aproape. Rămâneți la adăpost. Nu vă părăsiți casa. Este foarte periculos afară. Bombele vor cădea peste tot. Când vom termina, preluați guvernul vostru. Îl va fi al vostru. Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații.

Timp de mulți ani, ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți, așa că haideți să vedem cum veți răspunde. America vă susține cu o forță copleșitoare și o forță devastatoare. Acum este momentul să preluați controlul asupra destinului vostru și să dezlănțuiți viitorul prosper și glorios care este aproape la îndemâna voastră. Acesta este momentul acțiunii. Nu lăsați să treacă.

Dumnezeu să binecuvânteze bărbații și femeile curajoase din Forțele Armate ale Americii. Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumesc”.