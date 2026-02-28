„Cu puțin timp în urmă, armata Statelor Unite a început operațiuni de luptă majore în Iran. Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup vicios de oameni foarte duri și teribili. Activitățile sale amenințătoare pun în pericol direct Statele Unite, trupele noastre, baza noastră de peste mări și aliații noștri din întreaga lume. Timp de 47 de ani, regimul iranian a scandat «Moarte Americii» și a dus o campanie nesfârșită de vărsare de sânge și crime în masă, vizând Statele Unite, trupele noastre și oameni nevinovați din multe, multe țări.

Printre primele acțiuni ale regimului s-a numărat susținerea unei preluări violente a Ambasadei SUA la Teheran, ținând ostatici zeci de americani timp de 444 de zile. În 1983, reprezentanții Iranului au efectuat bombardamentul cazărmii pușcașilor marini din Beirut, care a ucis 241 de militari americani. În 2000, știau și probabil au fost implicați în atacul asupra USS Cole. Mulți au murit. Forțele iraniene au ucis și mutilat sute de militari americani în Irak. Reprezentanții regimului au continuat să lanseze nenumărate atacuri împotriva forțelor americane staționate… în Orientul Mijlociu în ultimii ani, precum și navele navale și comerciale americane de pe rutele maritime internaționale. A fost teroare în masă și nu o vom mai tolera.

Din Liban până în Yemen și din Siria până în Irak, regimul a înarmat, antrenat și finanțat miliții teroriste care au îmbibat pământul cu sânge și măruntaie. Și Hamas, reprezentantul Iranului, a lansat monstruoasele atacuri din 7 octombrie asupra Israelului, masacrând peste 1.000 de oameni nevinovați, inclusiv 46 de americani, luând în același timp ostatici 12 dintre cetățenii noștri. A fost brutal. Ceva cum lumea nu a mai văzut până acum.

Iranul este principalul stat sponsor al terorismului din lume și tocmai a ucis recent zeci de mii de proprii cetățeni pe stradă în timp ce protestau. Politica Statelor Unite, în special a administrației mele, a fost întotdeauna ca acest regim terorist să nu poată avea niciodată o armă nucleară. O voi spune din nou. Nu pot avea niciodată o armă nucleară.

De aceea, în operațiunea „ciocanul de la miezul nopții” din iunie anul trecut, am distrus programul nuclear al regimului la… Fordow, Natanz și Isfahan.

După acel atac, i-am avertizat să nu-și reia niciodată urmărirea malițioasă a armelor nucleare și am căutat în repetate rânduri să facem o înțelegere. Am încercat. Ei au vrut să o facă. Nu au vrut să o facă. Din nou, au vrut să o facă. Nu au vrut să o facă. Nu știau ce se întâmplă. Doar au vrut să practice răul.

Dar Iranul a refuzat, așa cum a făcut-o timp de decenii și decenii, a respins fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile lor nucleare și nu mai putem suporta.

În schimb, au încercat să-și reconstruiască programul nuclear și să continue dezvoltarea de rachete cu rază lungă de acțiune care pot acum amenința prietenii și aliații noștri foarte buni din Europa, trupele noastre staționate în străinătate și ar putea ajunge în curând în patria americană. Imaginați-vă cât de încurajat ar fi acest regim dacă ar avea vreodată și ar fi fost efectiv înarmat cu arme nucleare ca mijloc de a-și transmite mesajul.

Din aceste motive, armata Statelor Unite întreprinde o operațiune masivă și continuă pentru a împiedica această dictatură foarte malefică și radicală să amenințe America și interesele noastre naționale de securitate fundamentală. Vom distruge rachetele lor și… să le distrugă industria de rachete. Va fi complet, din nou, distrusă.

Vom anihila marina lor. Ne vom asigura că intermediarii teroriști din regiune nu mai pot destabiliza regiunea sau lumea și nu pot ataca forțele noastre și nu vor mai folosi IED-urile sau bombele de pe marginea drumului, așa cum sunt uneori numite, pentru a răni și ucide atât de grav mii și mii de oameni, inclusiv mulți americani.

Și ne vom asigura că Iranul nu obține o armă nucleară. Este un mesaj foarte simplu. Nu vor avea niciodată o armă nucleară.

Acest regim va învăța în curând că nimeni nu ar trebui să conteste puterea și puterea Forțelor Armate ale Statelor Unite. Am construit și reconstruit armata noastră în prima mea administrație și nu există nicio armată pe pământ nici măcar apropiată de puterea, forța sau sofisticarea ei. Administrația mea a luat toate măsurile posibile pentru a minimiza riscul pentru personalul american din regiune. Chiar și așa, și nu fac această afirmație cu ușurință, regimul iranian încearcă să ucidă. Viețile eroilor americani curajoși se pot pierde și putem avea victime. Acest lucru se întâmplă adesea în război. Dar facem… asta, nu pentru moment. Facem asta pentru viitor și este o misiune nobilă.

Ne rugăm pentru fiecare membru al serviciului militar care își riscă viața cu altruism pentru a se asigura că americanii și copiii noștri nu vor fi niciodată amenințați de un Iran înarmat cu arme nucleare. Îi cerem lui Dumnezeu să ne protejeze toți eroii aflați în pericol și avem încredere că, cu ajutorul Său, bărbații și femeile din forțele armate vor învinge. Îi avem pe cei mai mari din lume și ei vor învinge.

Membrilor Gărzii Revoluționare Islamice, forțelor armate și tuturor polițiștilor, le spun în această seară că trebuie să depuneți armele și să aveți imunitate completă sau, în caz contrar, să vă confruntați cu o moarte sigură. Așadar, depuneți armele. Veți fi tratați corect, cu imunitate totală, sau vă veți confrunta cu o moarte sigură.

În cele din urmă, marelui și mândru popor al Iranului, le spun în această seară că ceasul libertății voastre este aproape. Rămâneți la adăpost. Nu vă părăsiți casa. Este foarte periculos afară. Bombele vor cădea peste tot. Când vom termina, preluați guvernul vostru. Îl va fi al vostru. Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații.

Timp de mulți ani, ați cerut ajutorul Americii, dar nu l-ați primit niciodată. Niciun președinte nu a fost dispus să facă ceea ce sunt dispus să fac eu în această seară. Acum aveți un președinte care vă oferă ceea ce doriți, așa că haideți să vedem cum veți răspunde. America vă susține cu o forță copleșitoare și o forță devastatoare. Acum este momentul să preluați controlul asupra destinului vostru și să dezlănțuiți viitorul prosper și glorios care este aproape la îndemâna voastră. Acesta este momentul acțiunii. Nu lăsați să treacă.

Dumnezeu să binecuvânteze bărbații și femeile curajoase din Forțele Armate ale Americii. Dumnezeu să binecuvânteze Statele Unite ale Americii. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Mulțumesc”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Neil Sedaka a murit la 86 de ani. Autorul hiturilor „Oh, Carol”, „Calendar Girl” și „Breaking Up Is Hard to Do” a fost o legendă a muzicii anilor ’50-’70
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Elle.ro
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
gsp
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
GSP.RO
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
GSP.RO
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Au apărut detalii incredibile despre divorțul lui Florin Prunea! Cine e actuala iubită, femeia cu care s-a afișat oficial, și de când ar fi împreună. Reacția Lidiei Prunea e devastatoare
Avantaje.ro
Au apărut detalii incredibile despre divorțul lui Florin Prunea! Cine e actuala iubită, femeia cu care s-a afișat oficial, și de când ar fi împreună. Reacția Lidiei Prunea e devastatoare
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Românii care primesc tichete de masă în 2026 și data exactă la care încep plățile
Știri România 12:14
Românii care primesc tichete de masă în 2026 și data exactă la care încep plățile
Zboruri anulate de Tarom după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Călătorii au însă o singură opțiune, potrivit comunicatului companiei
Știri România 12:04
Zboruri anulate de Tarom după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Călătorii au însă o singură opțiune, potrivit comunicatului companiei
Parteneri
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Adevarul.ro
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Fanatik.ro
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Elle.ro
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Cum gestionează Jojo conflictele cu Paul Ipate. Ce se întâmplă în familia lor după 12 ani de relație. „Nu e bine să mă supăr. Atenție mare!”
Stiri Mondene 12:06
Cum gestionează Jojo conflictele cu Paul Ipate. Ce se întâmplă în familia lor după 12 ani de relație. „Nu e bine să mă supăr. Atenție mare!”
Cine este Teodora Tompea, jurnalista care se alătură echipei Observator Antena 1. „Vă aștept de luni până vineri. Cu nerăbdare”
Stiri Mondene 11:11
Cine este Teodora Tompea, jurnalista care se alătură echipei Observator Antena 1. „Vă aștept de luni până vineri. Cu nerăbdare”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
ObservatorNews.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Camila Giorgi s-a căsătorit cu fostul jucător de tenis » Cu puțin timp înainte anunțase că e însărcinată
GSP.ro
Camila Giorgi s-a căsătorit cu fostul jucător de tenis » Cu puțin timp înainte anunțase că e însărcinată
Parteneri
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Mediafax.ro
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 27 feb.
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video
Fanatik.ro
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului