În vârstă de 63 de ani, Eugen Nicolicea s-a născut la Traian, Craiova și a fost membru al Parlamentului României în toate legislaturile din perioada 1992–2020. Din septembrie 2018, acesta ocupă funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. De asemenea, este președinte al Comisiei pentru regulament și membru în Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției. Înainte de a intra în viața politică, Eugen Nicolicea a fost proiectant la Șantierul Naval Drobeta-Turnu Severin și șef de laborator la IIRUC, potrivit Wikipedia.

Eugen Nicolicea și-a făcut carieră politică în PDSR, după revoluție, și apoi în PSD, dar a activat o perioadă de timp și în UNPR.

Oana Florea a fost consiliera Mariei Grapini

Oana Consuela Florea, în vârstă de 43 de ani a fost aleasă în 2016 în funcția de deputat. Activitatea ei politică înainte de această perioadă nu a făcut-o remarcată.

Anterior, Oana Florea a fost asistent acreditat la Parlamentul European in perioada 2014-2016, potrivit CV-ului sau de pe site-ul Camerei Deputatilor.

De asemenea, in perioada in care a fost membru al Partidului Conservator, a fost asistent al Mariei Grapini, in 2015, potrivit ziare.com

In 2013, Oana Florea era vicepresedinte al PC Bucuresti.

In perioada 2009-2014, a fost director executiv al Fundatiei pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care a fost infiintata in anul 2008 de Dan Voiculescu.

In anul 2001, a fost consilier la cabinetul unuia dintre chestorii Camerei Deputatilor.

Tit Liviu Brăiloiu, limbaj licențios în Parlament

Senatorul PSD Tit Liviu Brăiloiu 54 de ani, propus la ministerul pentru românii de pretutindeni în locul Nataliei Intotero, s-a remarcat printr-o serie de acțiuni și declarații controversate, relatează g4media.ro.

Brăiloiu a locuit mai mulți ani în Spania, acolo unde încă deține o proprietate imobiliară în împreună cu o femeie din Eforie. În 2005, el a intrat în politică, în PSD, fratele său fiind primar din partea acestei formațiuni în localitatea Eforie. În 2009, a ajuns pentru o scurtă perioadă de timp prefect al județului Constanța, iar din 2016 este senator de Constanța. Din 2018, este și președintele comisiei care răspunde de siguranța națională.

În septembrie 2018, Brăiloiu a întrebat-o pe Carmen Dan, la audierile pe tema violențelor din 10 august, dacă în opinia sa se impune ”o reglementare care să controleze și aceste rețele sociale”. ”Nu avem pentru Facebook nici un control. Credeți că guvernul poate iniția acest tip de legislație?”, a întrebat senatorul PSD.

În ședința de plen din 21 decembrie 2017, senatorul PSD Liviu Brăilou i-a adresat cuvinte injurioase Florinei Presadă. ”Prințeso, s… p…”, i-a spus Brăiloiu când senatoarea USR i-a dat drept cadou de sărbători un exemplar din ”Ferma animalelor”, de George Orwell.

