Într-un mesaj adresat direct membrilor Partidului Social Democrat, Ciprian Ciucu îi acuză pe aceștia că nu își asumă nimic, niciodată și atrage atenția că președintele partidului face parte „fix din echipa care a pus bugetul în piuneze.”

„Noi ne-am ales un lider asumat! Am ales un lider care a recunoscut greșelile propriului partid și și-a dedicat apoi viața profesională, politică să le îndrepte! Și le-a îndreptat, în timp ce voi l-ați atacat, subminat și blocat zi de zi, săptămână de săptămână! Și cu toate acestea a reușit un minim de reforme care ne țin astăzi pe linia de plutire!”, spune Ciprian Ciucu, sărind în apărarea lui Ilie Bolojan.

De asemenea, el îi acuză pe membrii PSD că „atunci când a ajuns la tăierea privilegilor voastre ați decis imediat griparea deciziilor coaliției! Nu ar trebui să mă mai mir, istoria se repetă. Dar totuși mă mir, nu mă pot obișnui cu modul acesta iresponsabil de a face politică.”

„Veți da foc la țară”

„Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importante. Acelea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al coaliției”, avertizează Ciprian Ciucu.

Primarul mai subliniază și că Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum Partidul Social Democrat s-a „obișnuit din trecut” și că acesta nu își va da demisia. „Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe.”

Primarul Municipiului București termină mesajul în aceeași notă critică la adresa PSD, acuzând partidul că va provoca o criză politică „din nimic”. „Nu aveți niciun plan, ați pariat greșit pe faptul că Partidul Național Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan. Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic. Doar privilegiile și interesele pentru care sunteți dispuși să faceți rău țării pentru ca să vi le păstrați.”