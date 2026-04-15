PSD urmează să consulte pe 20 aprilie cei 5.000 de membri privind viitorul partidului în coaliţie. Într-o conferinţă de presă din săptămâna precedentă, Nicuşor Dan a declarat că poartă discuţii informale cu premierul Ilie Bolojan şi liderul PSD, Sorin Grindeanu, subliniind că, dacă situaţia se agravează, va discuta şi cu alte partide. „Avem un program aproape săptămânal de astfel de întâlniri”, a precizat şeful statului.

Nicuşor Dan își menține angajamentul său pentru menţinerea colaborării între cele patru partide pro-occidentale. „O să lupt cu toate puterile ca această colaborare să continue”, a subliniat acesta.

În acelaşi timp, premierul Ilie Bolojan a exclus varianta unei demisii, afirmând că va gestiona situaţia cu responsabilitate. „Nu iau în calcul o demisie. Cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele”, a declarat el.

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur situaţia economică a ţării. „Trei veşti proaste pentru economie ne arată clar şi concret de ce România are nevoie urgent de o resetare. Economia se prăbuşeşte accelerat şi românii o duc din ce în ce mai rău”, a spus Grindeanu. El a subliniat că măsurile actuale sunt împotriva cetăţenilor şi trebuie corectate rapid.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE