Potrivit primarului, deși recent s-au realizat lucrări de reparație a aleilor și s-au plantat noi arbori, acestea nu sunt suficiente pentru a îmbunătăți semnificativ starea parcului. „Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine. Aleile de pe Insula Trandafirilor au prea mult pietriș, oamenii le ocolesc”, a declarat Ciucu.

Edilul a detaliat o serie de probleme existente, printre care mobilierul urban neunitar—patru tipuri diferite de coșuri de gunoi, șase modele de bănci și trei modele de stâlpi de iluminat. În plus, a atras atenția asupra numărului mare de „cașcarabete” care desfigurează spațiul public: „cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni”. De asemenea, primarul a menționat necesitatea înlocuirii arborilor bătrâni și a remedierii unor deficiențe la locurile de joacă și cele destinate câinilor.

Pentru a remedia aceste probleme, Ciucu a propus trei direcții principale de acțiune: realizarea unui studiu detaliat pentru redefinirea funcționalităților parcului, elaborarea unui proiect de reabilitare care să includă un mobilier urban unitar și de calitate, precum și recuperarea terenurilor „furate” din proprietatea publică a Municipiului București. „Pentru acest rest de mandat nu vă promit mai mult de ordine și curățenie. Pentru studii amănunțite, proiectare și avize am nevoie de aproximativ doi ani”, a explicat edilul.

Pe termen scurt, primarul intenționează să asigure siguranța malurilor, pentru care a semnat deja autorizația de construire, și să finalizeze proiectele pentru aleile și pistele de biciclete de-a lungul acestora. În plus, o dezbatere publică privind viitorul parcului este programată să aibă loc în aproximativ o lună.

În ceea ce privește locurile de joacă, acestea nu au fost încă reabilitate, primarul explicând că așteaptă expirarea, luna viitoare, a unui contract cadru „extrem de scump și cu echipamente de plastic de proastă calitate” încheiat anterior de fosta conducere a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Momentul în care echipajul Artemis 2 a revenit pe Pământ: „E doar începutul. Ne vom întoarce pe Lună”

Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Viva.ro
Gestul uluitor făcut de Ana-Maria Lucescu, soția lui Răzvan Lucescu, a atras privirile tuturor. Ce s-a întâmplat în urmă cu câteva minute, în drum spre cimitir
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Unica.ro
Cu lacrimile pe obraji, Răzvan Lucescu și-a luat adio de la tatăl lui, Mircea Lucescu, cu un mesaj care le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți la înmormântare. „Nu și-a putut stăpâni emoțiile”
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Elle.ro
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
gsp
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
GSP.RO
„Leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul” » Ioanițoaia, despre lupta lui Mircea Lucescu: „Inițial, n-a crezut, apoi și-a asumat”
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.RO
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
Libertateapentrufemei.ro
12 aprilie, ziua de care se temea clarvăzătoarea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026. Un punct de cotitură pentru întreaga lume
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Avantaje.ro
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor
Tvmania.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Mihaela Rădulescu a deschis „arhiva secretă”! Ca răspuns pentru cei care i-au contestat relația cu Felix, a publicat 23 de fotografii de colecție din timpul relației lor

Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Reportaj
Știri România 19:35
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Lumina Sfântă a aterizat pe Otopeni, la capela aeroportului, locul unde se aprinde prima candelă din România adusă de la Ierusalim
Știri România 19:08
Lumina Sfântă a aterizat pe Otopeni, la capela aeroportului, locul unde se aprinde prima candelă din România adusă de la Ierusalim
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Adevarul.ro
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
El este juniorul Ripensiei care a murit în accident alături de tatăl său. Mesaj cutremurător al mamei. „Îngerii mei”
Fanatik.ro
El este juniorul Ripensiei care a murit în accident alături de tatăl său. Mesaj cutremurător al mamei. „Îngerii mei”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Elle.ro
Adela Popescu, reacție inedită după ce fanii au felicitat-o pentru cea de-a patra sarcină: „Vă ador!! Așa mesaje minunate… Dar...”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente
Viva.ro
Salvarea de urgență la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat în urmă cu doar câteva momente

Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a oferit fostei soții, Jennifer Lopez
Stiri Mondene 17:10
Cadoul de despărțire de 60 de milioane de dolari pe care Ben Affleck i l-a oferit fostei soții, Jennifer Lopez
Ce să mănânci ca să nu te îngrași de Paște. Trucul simplu dezvăluit de Carmen Brumă: „Este o bogăție din punct de vedere nutritiv”
Stiri Mondene 16:05
Ce să mănânci ca să nu te îngrași de Paște. Trucul simplu dezvăluit de Carmen Brumă: „Este o bogăție din punct de vedere nutritiv”
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
TVMania.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu, pe Arena Națională. Tributul emoționant pentru „Il Luce”
Dragostea virtuală a costat-o pe o româncă din Italia 20.000 de euro. "Iubitul", o femeie din Turda
ObservatorNews.ro
Dragostea virtuală a costat-o pe o româncă din Italia 20.000 de euro. "Iubitul", o femeie din Turda
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Libertateapentrufemei.ro
Ultima Oră! A venit Salvarea la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Mediafax.ro
Cât timp ar dura să citești cele mai celebre cărți din ultimii 1000 de ani? Lista completă cu cele 500 de opere literare considerate comori ale umanității
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Wowbiz.ro
Mircea Lucescu este condus pe ultimul drum în Vinerea Mare. Semnificația profundă a zilei în care creștinii își plâng Mântuitorul
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira a vrut ca toată lumea să afle de la el! Mesajul emoționant transmis în mediul online: „Nu se poate nărui cu vorbe goale…”
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;

Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Politică 09 apr.
Tudor Chirilă s-a dezis de Nicușor Dan: „Ați devenit primul PSD-ist al țării. Ticăloșie de cea mai joasă speță. Ați trădat valorile celor care v-au votat”. Val de comentarii după postare
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Politică 08 apr.
Ce a cerut Nicușor Dan la 3 ani de când Vlad Voiculescu, Florin Cîțu și Ioana Mihăilă sunt urmăriți penal în dosarul vaccinurilor, dar totul este blocat în justiție
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cea mai frumoasă handbalistă din România ultimilor ani, lecție pentru fiica ei: ”O să-i spun prin ce am trecut eu”
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă handbalistă din România ultimilor ani, lecție pentru fiica ei: ”O să-i spun prin ce am trecut eu”
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit