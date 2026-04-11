Potrivit primarului, deși recent s-au realizat lucrări de reparație a aleilor și s-au plantat noi arbori, acestea nu sunt suficiente pentru a îmbunătăți semnificativ starea parcului. „Herăstrăul, parcul nostru, nu este bine. Aleile de pe Insula Trandafirilor au prea mult pietriș, oamenii le ocolesc”, a declarat Ciucu.

Edilul a detaliat o serie de probleme existente, printre care mobilierul urban neunitar—patru tipuri diferite de coșuri de gunoi, șase modele de bănci și trei modele de stâlpi de iluminat. În plus, a atras atenția asupra numărului mare de „cașcarabete” care desfigurează spațiul public: „cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni”. De asemenea, primarul a menționat necesitatea înlocuirii arborilor bătrâni și a remedierii unor deficiențe la locurile de joacă și cele destinate câinilor.

Pentru a remedia aceste probleme, Ciucu a propus trei direcții principale de acțiune: realizarea unui studiu detaliat pentru redefinirea funcționalităților parcului, elaborarea unui proiect de reabilitare care să includă un mobilier urban unitar și de calitate, precum și recuperarea terenurilor „furate” din proprietatea publică a Municipiului București. „Pentru acest rest de mandat nu vă promit mai mult de ordine și curățenie. Pentru studii amănunțite, proiectare și avize am nevoie de aproximativ doi ani”, a explicat edilul.

Pe termen scurt, primarul intenționează să asigure siguranța malurilor, pentru care a semnat deja autorizația de construire, și să finalizeze proiectele pentru aleile și pistele de biciclete de-a lungul acestora. În plus, o dezbatere publică privind viitorul parcului este programată să aibă loc în aproximativ o lună.

În ceea ce privește locurile de joacă, acestea nu au fost încă reabilitate, primarul explicând că așteaptă expirarea, luna viitoare, a unui contract cadru „extrem de scump și cu echipamente de plastic de proastă calitate” încheiat anterior de fosta conducere a Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

